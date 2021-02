Najboljše barve za dom

Bliža se pomlad, letni čas, v katerem se mnogi odločajo za večjo ali manjšo prenovo doma. En od načinov, s katerim mu je mogoče hitro pričarati novo podobo, je pleskanje. Pri tem se seveda poraja vprašanje, kakšne barve izbrati. Ne zgolj zaradi estetskega vtisa, temveč tudi z vidika njihovega vpliva na razpoloženje. Najpogostejša izbira Ena od britanskih raziskav je pokazala, da je večina sten v domovih odetih v sive ali druge nevtralne barve. Izbira je logična: te je zlahka kombinirati z različnimi barvami pohištva in detajlov, a kljub temu nevtralni toni niso vedno najboljša izbira. Kajti psiholog Lee Chambers opozarja, da te velikokrat višajo tveganje za občutke depresije, zlasti je njihov vpliv opazen pri ženskah.

Na moške, na njihovo razpoloženje in storilnost na drugi strani slabo vplivajo oranžni in vijolični odtenki. Barva, ki bi se ji pri pleskanju sten morala izogibati oba spola, je po mnenju psihologa rdeča. Kajti: »Rdeča je močna, vpadljiva barva. Kadar prevladuje v domu, slabo vpliva na zbranost, koncentracijo in v nekaterih primerih zbuja celo agresijo,« opozarja Chambers in dodaja: »Edini prostor, v katerem je dobrodošla, je hišna telovadnica. Študije so pokazale, da spodbuja delovanje srca ter pospešuje krvni pretok, kar sta dobrodošla učinka z vidika boljših vadbenih rezultatov.« Modra za koncentracijo in čustveno ravnovesje Najprimernejši odtenki za opremo doma so po mnenju psihologa modre nianse:

»Modra barva spodbuja koncentracijo, pomirja in zagotavlja čustveno ravnovesje. Vendar tudi s to ni dobro pretiravati. Monotonost modrine je priporočljivo razbiti s toplimi ali nevtralnimi toni. Dobra je tudi zelena »To je barva narave, rasti in napredka. Preprečuje utrujenost in spodbuja storilnost ter koncentracijo. Učinkuje podobno kot modra. Sicer v manjši meri vpliva na storilnost, ima pa boljši učinek na počutje in razpoloženje. Seveda tudi zelena, tako kot modra tedaj, ko je v umirjenih tonih ter razbita s toplejšimi barvami.

Skratka, barvne kombinacije so ključ do dobrega počutja, a ob tem Chambers opozarja na še eno pravilo, ki ga je pri pleskanju sten vsekakor dobro upoštevati: »Na eni steni so dovoljene največ tri barve. V kolikor je teh preveč, namreč ne glede na izbrane odtenke, na počutje vplivajo slabo.«

