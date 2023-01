Najbolj v trendu bodo monstere, bananovci, strelicije (FOTO)

Ob prelomu leta se običajno oziramo v preteklost in analiziramo dogodke preteklih 12 mesecev, je pa to tudi čas za pogled v prihodnost in trende, ki bodo zaznamovali novo leto. O tistih, ki bodo veljali pri ureditvi okrasnega vrtička ter okolice hiše, smo že pisali, vrtnarji in drugi strokovnjaki pa so podali tudi svoje mnenje o tem, kaj bo leta 2023 modno glede sobnih rastlin.

Strelicije so priljubljene tudi kot rezano cvetje. FOTO: Dancestrokes/Getty Images

Te so postale izjemno priljubljene na začetku epidemije, ko smo bili prisiljeni več časa preživeti med domačimi štirimi stenami, posledično smo si želeli, da bi nam bilo tam čim bolj prijetno in udobno, priljubljenost pa jim od takrat le še raste. Znano je, da sobne rastline niso le lep okras, prijeten na pogled, nekatere čistijo zrak in izboljšajo njegovo kakovost, mala domača oaza pa pozitivno vpliva tudi na počutje, saj odganja stres in tesnobo.

Pri izbiri moramo seveda najprej pomisliti na razmere v prostoru, kamor si želimo umestiti rastline, ter na čas, ki ga nameravamo nameniti skrbi zanje. Šele nato upoštevamo tudi modo.

Letos bodo denimo izjemno priljubljene rastline z velikimi listi, ki se še posebno dobro podajo v prostore, opremljene v minimalističnem slogu, bodisi japonskem bodisi skandinavskem. Ker je pri tovrstni opremi poudarek na čistih linijah in nevtralnih barvah, pridejo rastline, kot je denimo monstera, lepo do izraza, opremo dopolnijo in popestrijo ter obenem delujejo kot okras.

Ker velike rastline potrebujejo tudi velike lonce, jih ne moremo postaviti na okensko polico, zato se najprej prepričajmo, ali mesto na tleh, kamor jo želimo umestiti, doseže dovolj svetlobe.

Za v zaprte prostore izbiramo pritlikave vrste bananovcev.

Monsteri denimo ne bo ustrezala močna neposredno svetloba, zato je ne postavimo tik ob okna, obrnjena na jug, kljub temu pa moramo izbrati dovolj svetlo mesto. Tudi vode potrebuje ta čudovita rastlina, ki izvira iz Srednje Amerike, precej, zato skrbimo, da bo prst v loncu ves čas malce vlažna. Le pozimi ima monstera, kot večina rastlin, rada mir, saj v temačnih mesecih počiva. Ali potrebuje nov odmerek vode, preverimo tako, da v zemljo vtaknemo prst.

Če je tudi centimeter ali dva pod površjem zemlja suha, rastlino zalijemo, sicer še malo počakamo. Še posebno v času kurilne sezone je pomembno, da preverimo stanje pod površjem, zgornja plast se namreč zaradi ogrevanja hitreje izsuši, globlje pa je lahko še vedno vlažna, in če rastlino v tem primeru zalijemo ter to počnemo večkrat, se kaj lahko zgodi, da ji bodo začele gniti korenine.

Poleg monster bodo to leto v trendu tudi bananovci in stelicije. Bananovci lahko zrastejo zelo visoko in razvijejo ogromne liste, zato za v stanovanje izberemo katero od pritlikavih vrst. So odlične rastline za začetnike, saj so precej trdoživi, potrebujejo pa veliko svetlobe, ki ne sme biti neposredna, in toplote, ne nazadnje so njihova domovina tropski gozdovi. Bananovcu ustreza tudi visoka zračna vlažnost, zato ga pozimi, ko je zrak v stanovanju bolj suh, občasno poškropimo z vodo ali v njegovo bližino postavimo posodo z vodo, ki bo nato počasi hlapela. Zalivamo ga obilno, a le spomladi in poleti, najprej pa poskrbimo za drenažo, saj koreninam konstantno mokra prst ne odgovarja.

Monsteri ne ustreza močna in neposredna svetloba, obožujejo pa jo strelicije.

V zimskih mesecih količino vode in pogostost zalivanja precej zmanjšamo, saj takrat tudi bananovec počiva, dovolj bo enkrat na deset dni. Precej vode potrebujejo tudi strelicije, ki so pravzaprav bližnje sorodnice bananovcev. Tudi zanje pa velja, da jih obilno zalivamo le poleti, pozimi pa količino vode in pogostost zalivanja močno zmanjšamo. Če želimo občudovati njihove eksotične cvetove, poskrbimo, da bodo imele vedno dovolj svetlobe, ki je lahko tudi močna in neposredna, v prostorih z manj svetlobe se lahko zgodi, da roža ne bo zacvetela. Rada ima tudi toploto, a če bo temperatura višja od 20 stopinj Celzija, bodo njeni listi podivjali v dolžino.

Če strelicije ne dobijo dovolj svetlobe, ne zacvetijo. FOTO: Suchada Tansirimas/getty Images