Sesanje, brisanje, pometanje ... Čiščenje je ena od poti do dobrega počutja v zavetju štirih sten. A ne glede na to, kako smo pri tem dosledni, vedno obstajajo kotički, ki jih nehote zanemarimo, na njih se zato nabira veliko nesnage. Tisti, ki je z njo najbolj obložen, ni v kopalnici ne v kuhinji, temveč v spalnici. Najbolj umazani kotiček doma je namreč … pod posteljo. Ko boste pomislili, kdaj ste si zanj nazadnje vzeli čas in ga temeljito počistili, se boste s tem najbrž morali strinjati.

Zakaj bi morali redno čistiti pod posteljo?

Res je opravilo dolgotrajno in stresno, zlasti če je pod ležiščem pravo malo skladišče, a to ne pomeni, da si zanj ne bi morali vzeti dovolj časa, kajti tam se kopiči veliko prahu, umazanije, odmrlih celic kože in druge nesnage, tudi denimo plesnivih spor, kar škodi zdravju in je velikokrat vir alergij, zato bi bilo treba enkrat na teden dodobra počistiti površino pod posteljo.