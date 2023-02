Najbolj priljubljen dodatek lahko izdelamo sami (FOTO)

Tisti, ki ste odraščali v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se zagotovo še spomnite elastik za lase, narejenih iz nabranega blaga, brez katerih nobena oprava ni bila popolna, dekleta pa brez njih skorajda niso hotela v šolo. Nad njimi smo nato nekaj desetletij vihali nosove in se strinjali, da gre za modno muho, za katero je boljše, da je ostala v zgodovini. A velike elastike iz blaga, v angleščini znane kot scrunchie, kar bi lahko prevedli v zmečkanke ali nagubanke, so se letos vrnile v velikem slogu. A ponje vam ni treba v trgovino, povsem enostavno jih izdelamo doma, pri tem pa je najlepše to, da jih lahko sešijemo iz blaga, ki se bo povsem ujemalo z oblačili ali dodatki.

Izdelamo lahko večje, manjše, širše ali ožje. FOTO: Desi Dwi Lestari, Getty Images

Po želji elastike okrasimo s perlicami, našitki in drugimi dodatki.

Poleg blaga in tanjše, približno centimeter široke elastike potrebujemo še sukanec, šivanko ali šivalni stroj, šiviljski meter in morda še nekaj bucik, da bomo lažje šivali. Za večje zmečkanke, te so primerne za močnejše in gostejše lase, uporabimo omenjeni centimeter širok elastični trak, če se lotimo manjših, ki jih bodo nosili otroci ali tisti s krajšimi, tanjšimi ali redkejšimi lasmi, pa uporabimo elastiko, široko pol centimetra. Tanjše niso primerne oziroma je z njimi težje delati. Najprej blago odrežemo v trak širine od sedem do osem centimetrov, ki naj bo dolg približno pol metra. Ko bomo šivanja elastik bolj vešči, mere po želji spreminjamo. Trak po dolžini zapognemo na pol, in sicer tako, da bo notranja stran obrnjena navzven. Daljša robova zašijemo skupaj, da nam bo šlo delo lažje in hitreje od rok, oba dela po sredini pritrdimo z bucikami.

Nosimo jih tudi kot modne zapestnice. FOTO: Hazal Ak, Getty Images

To je še posebej priporočljivo, če uporabljamo svilo in druge gladke tkanine, ki rade spolzijo izpod prstov. Ko je rob zašit, vse skupaj obrnemo, da bo prava stran blaga obrnjena navzven. Odrežemo 20 centimetrov dolg trak elastike in jo na enem koncu prebodemo z varnostno sponko. Sponko zapremo in elastiko napeljemo skozi trak, pazimo, da nam vanj ne uide tudi drugi konec elastike, ta mora namreč ostati zunaj. Oba konca elastičnega traku zdaj zavežemo v trden vozel ali zašijemo, zašijemo tudi oba konca blaga in tako skrijemo elastiko.

Uporabimo lahko katero koli blago.

Velike iz blaga lase bistveno manj poškodujejo. FOTO: Tanyaph, Getty Images

Da bi bil šiv čim manj opazen, uporabimo sukanec v barvi tkanine, nič pa ne bo narobe, če izberemo kontrastno barvo, vse je odvisno od tega, kakšen učinek in videz želimo doseči. Potem lahko elastike okrasimo s perlicami in drugimi dodatki, ki jih na blago prišijemo ali prilepimo z namenskim lepilom za tekstil, pa tudi manjšimi našitki.

Da bi ustvarili želeni učinek, mora biti elastični trak vsaj za polovico krajši od traku iz blaga.

Velike nagubane elastike pa niso le modni dodatek, ki ga bodo veseli naši lasje, ti bodo namreč veliko manj poškodovani kot pri uporabi tankih elastik. Ko si lase razpustimo, si jo enostavno ovijemo okrog zapestja in spremenila se bo v ljubko zapestnico. Zmečkanke so tudi krasno darilo, ki ga bodo vesele vse ljubiteljice unikatnih in ročno ustvarjenih izdelkov.