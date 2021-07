Najpreprostejše in najučinkovitejše domače pasti za muhe in mrčes

Letošnje poletje je prineslo tudi obilico nadležnega brenčanja. Komarji, muhe, mušice, ose in drugi nepovabljeni obiskovalci naših domov so v vročih dneh zares aktivni in vztrajni. Če na oknih nimate nameščenih komarnikov, je lahko invazija mrčesa precejšen problem, prav tako pa te živalce lahko pokvarijo mirne večere na vrtu.Da bi invazijo ublažili, smo zato danes pripravili nekaj predlogov za domače pasti in druge rešitve, kako se znebiti nadležnega mrčesa in druge brenčeče nadloge.