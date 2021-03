Najbolj modni barvi letošnji pomladi sta ...

Barvi letošnje pomladi FOTOGRAFIJE: Getty Images

S prebujanjem narave in daljšimi ter toplejšimi dnevi se barve v bivalnih prostorih bolje izrazijo. Notranji oblikovalci poudarjajo, da je pravi izbor za steno že polovica uspešnega oblikovanja. To se je zlasti za pomembno izkazalo v času epidemije, ko smo več časa preživljali doma in ugotavljali, kaj vse bi lahko uredili drugače. Dom, tako kot življenje samo, čedalje bolj postaja tisto, kar ustvarjamo, lep in dobro zasnovan bivalni prostor pa bo vedno toplo zatočišče, ki je obenem varno. Skratka prostor, kjer nam je udobno, kjer se lahko sprostimo in napolnimo baterije.Pantone, vodilni v svetu barv, napoveduje sončnost, optimistično rumeno, tople barve žametnice in ognjiča, ki se sijajno ujameta s sivo. Ti so razglasili za barvi letošnjega leta: sporočata moč in upanje, ki traja in je vznemirljivo; praktično in trdno na eni strani in na drugi toplo in optimistično.Kontrastni barvi sta kombinacija udobja in sproščenosti z energičnimi iskricami, ki nas opogumljajo in dvigajo razpoloženje; predstavljata premišljenost in odpornost, ki smo ju v epidemičnem času našli v sebi, pa občutek optimizma in navdušenja nad tem, kar nas čaka. Tako, to sta torej letošnji najbolj modni barvi: če sta rumena (ali celo zlata) in siva stena preveč za vas, si omislite vsaj kak okrasni predmet v tej optimistični kombinaciji.Denimo udoben siv fotelj, v katerem boste brali ali uživali v jutranji kavi, popestrite ga z rumeno okrasno blazino ali toplo odejo. Ali pa lončnici ponudite nov dom: siv ali rumen lonček. No, pri Pantonu so ponudili še več barv, ki se bodo odlično izkazale v naših domovih. V letošnji pomladi so zaželeni zemeljski odtenki, denimo rjasto rjava, pa modra, kot je nebo na jasen dan, tudi pariško modra, pa gozdno zelena: ker smo v minulem letu bolj kot prej cenili naravo, letos pa se je prelila v naša domovanja.Tudi barva malinovega sorbeta bo vladala to pomlad v naših domovanjih, in ametista. Barve so tako pastelne kot močne, dramatične. Kot rečeno je čudovita kombinacija umirjenih odtenkov in živahne barve, kot dekorativna blazina, odeja, preproga. Zapovedi se menjajo, klasika pa nikoli ne gre iz mode: bogati nevtralni odtenki, kot so bež, kremna, oljčno zelena.Sicer pa notranji oblikovalci poudarjajo, da sta letos pomembnejša udobno razkošje in vsestranskost oblikovanja: trpežne tkanine (ki jih je mogoče večkrat oprati, ne da bi se izrabile), udobno oblazinjenje in pohištvo, ki je elegantno in ga je mogoče uporabljati na različne načine, da je dom udoben in funkcionalen.In večfunkcijski: v sobah in spalnicah delamo, se družimo in spimo, dnevne sobe so zaradi pandemije dobile delovne kotičke, kuhinje in jedilnice so se prelevile v učilnice, spalnice so postale telovadnice, z novimi uporabnimi kosi pohištva pa bomo poskrbeli za ravnovesje vsega naštetega. Tako kot lani so tudi letos pomembne sobne rastline, ki v dom vnašajo naravo, obenem pa poskrbijo, da dihamo čistejši zrak, so tudi sijajen dekorativni element.Naj bodo velike in male, z velikimi listi in različnih barv. In ko smo ravno pri rastlinah: ne gre pozabiti na užitne. Tudi na okenski polici ali balkonu lahko poskrbimo za nekaj svežega, zlasti zelišča in dišavnice, s katerimi ne popestrimo le malic in kosil, ampak tudi pijače. Dramatičnost v prostor vnesejo še geometrijske oblike, tudi na hišnem tekstilu, na primer blazinah in odejah. V rumeni in sivi!