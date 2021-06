Naj vrt ne bo mačje stranišče

Premišljena zasaditev

Sveže prekopano zemljo si rade prilastijo za vece. FOTO: Andriano_cz/Getty Images

Grobe jajčne lupine

Luske storžev jim niso najbolj po volji.

Pisani tagetesi vrt varujejo tudi pred mačkami. FOTO: Shef-time/Getty Images

Dobrodošla eterična olja

Izdelajte domači repelent V prodajalnah so na voljo repelenti, ki z vonjem odganjajo mačke, učinkovitega pa lahko izdelate tudi sami. Zanj potrebujete: eno čajno žličko kajenskega popra, eno čajno žličko cimeta, eno čajno žličko mletih semen gorčice, žličko mletega česna, tri kapljice eteričnega olja limone, vodo. Vse sestavine stresite v pollitrsko plastenko z razpršilom. Dobro pretresite in poškropite zemljo. Če pri roki nimate kajenskega popra, uporabite črnega, in če nimate na voljo olja limone, uporabite katero koli od prej omenjenih. V vseh primerih bo način obrodil sadove.

Dejstvo je, da imajo mačke rade rahlo zemljo. Zato takoj, ko prekopljete vrt in v zemljo posadite ali posejete rastline, mehko podlago izkoristijo za svoje stranišče. Nad tem niste prav nič navdušeni, kar je povsem razumljivo. Njihovi iztrebki niso samo neprijetnega vonja, velikokrat uničijo rastline in v končni fazi res niso higienični. Kako jih odvrniti od tega, da bi vas obiskovale? Tu je nekaj povsem naravnih načinov.Obstajajo rastline, katerih vonja mačke ne marajo. Če jih boste posadili na rob vrta ali med posevke, boste varni ne le pred mačkami, ampak tudi pred drugimi škodljivci. Med najučinkovitejše spadajo sivka, meta, limonska trava, tagetesi in ognjič. V okolici vrta ne skoparite z njimi in mačke bodo raje poiskale drugo stranišče.Prav tako, če boste sveže prekopano in zasajeno zemljo pokrili s kopreno. Od te bo več koristi: vaš vrt bo varen pred neljubimi gosti, posajene rastline bodo zaščitene, semena bodo hitreje vzklila, hkrati koprena zadržuje vlago in zemlja pod njo bo varna pred izsušitvijo. Namesto nje lahko uporabite mrežo.Tako kot nekaterih vonjev mačke ne prenesejo določenih tekstur, in če boste po zemlji posuli prave pripomočke, boste pred nezaželenimi obiskovalci varni. Eden takih so jajčne lupine. Zdrobljene mačke odvrnejo od kopanja po mehki zemlji. Enako vplivajo luske storžev ali manjši storži (borovi, macesnovi), saj jim njihova groba tekstura ni najbolj po volji. Tudi ob posevkih posuta kavna zrna odženejo mačke, motita jih vonj in tekstura kave. Rešitev je učinkovitejša, če zrna zmešate s kajenskim ali črnim poprom.Še en zanimiv način za preprečevanje namere: v zemljo zakopljite več plastičnih vilic, tako da bo koničast del obrnjen proti površini zemlje.Kot rečeno, so mačke zelo izbirčne glede vonjav in nekaterih preprosto ne marajo. Med te spadajo vonji določenih eteričnih olj. Potrebujete le nekaj kapljic pravega in vaš vrt bo varen. Najlažji način je, da ga zmešate z vodo (en del olja in trije deli vode) ter poškropite zemljo, lahko pa z njim prepojite kosme vate ter jih razporedite po vrtu. Najučinkovitejši so vonji citronele, sivke, pomaranče, grenivke ali limete.