Naj vas osupne klasična Porschejeva estetika

Zaščitni znak novega Macana je Porschejeva linija flyline, značilen oblikovalski DNK, ki ostaja edinstven že 75 let. Iz Macanovega genskega zapisa izvira tudi evolucija zmogljivosti tega modela. Tipična Porschejeva moč in vrhunska vozna dinamika ga z enako strastjo spremljata ne glede na prostor in vozno podlago. Tako z nespremenjeno vnemo osvaja hitre zavoje podeželskih regionalk, udobne kilometre avtocest, pustolovščine gozdnega grušča in vznemirljive urbane poti. Samozavestno bo zapeljal tudi po dirkalnem asfaltu, če si boste zaželeli adrenalina.

