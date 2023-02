Internet je nedvomno eden največjih in najpomembnejših izumov sodobnega časa, ki ga s pridom vsak dan uporabljajo tako odrasli kot otroci za zabavo, delo in izobraževanje, hkrati pa je lahko tudi nevarno okolje. Dan varne rabe interneta, ki bo letos 7. februarja, je gotovo primeren čas za samorefleksijo ter razmislek o tem, kako internet uporabljate in kaj lahko storite, da bo izkušnja za vas in vaše otroke kar najvarnejša.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije