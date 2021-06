Naj pot vodi na Koroško Rinko

Damjan Omerzu in Jože Rovan, PZS, Miha Marenče, PD Kranj, Ana Cergolj Kebler, Zavarovalnica Triglav Foto: Zavarovalnica Triglav

Markacisti skrbijo za okoli 10.000 km slovenskih planinskih poti.

Na traso, ki je zaprta že vse od leta 2018, se bodo znova lahko podali po obnovi.

Zmagovalko izbora, ki poteka v sklopu akcije Očistimo naše gore in Planinske zveze Slovenije, so organizatorji razglasili na posvetu o varni hoji v hribe z otroki. Z osvojitvijo naziva naj planinska pot 2021 bo sredstva za obnovo letos prejela ena najzahtevnejših poti v skupini Grintavcev, ki vodi na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah. Zaprta je že vse od leta 2018, nanjo se bodo pohodniki znova podali po njeni obnovi, predvidoma konec poletja letos.Na drugo in tretje mesto sta se uvrstili Jubilejna planinska pot Vršič–Zadnje Plate–Prisojnik skozi zadnje okno in pot, ki poteka skozi Pekel–Rjavino–Dom Valentina Staniča–pot čez Rž–Kredarico.Tokratna prejemnica naziva in sredstev za obnovo ob izjemnih razgledih na vrhove kraljestva Rink ponuja tudi vznemirljiva prečenja prepadnih pobočij in plezanje po navpičnih skalnih pregradah. Ker na zelo zahtevni poti poleg označb obnovo nujno potrebujejo tudi varovala, je že vse od leta 2018 zaprta. Dobro pripravljeni planinci morajo z obiskom počakati do konca njene obnove.»Obnoviti moramo celotno dolžino poti, ki se začne pri Kranjski koči na Ledinah (1700 m) in konča na vrhu Koroške Rinke (2433 m). Kar četrtina te 2,2 km dolge trase je zelo zahtevne. Pot je obenem sestavni del Slovenske planinske poti, ki preči vse slovenske gore. Med obnovo bodo na novo označene markacije, nameščena bodo tudi nova varovala, tako jeklenice kot klini. Predvidevamo, da bodo dela gotova avgusta, za obnovo pa bomo predvidoma potrebovali dva konca tedna,« je povedaliz Planinskega društva Kranj.Izbor je namenjen osvetlitvi dela markacistov, ki prostovoljno skrbijo za okoli 10.000 km slovenskih planinskih poti. »Njihovo delo markacistov ključno prispeva k temu, da je planinarjenje kot oblika rekreacije dostopno vsem ljubiteljem narave. Akcija Naj planinska pot je zato poklon njihovi požrtvovalnosti in prizadevanju. S sredstvi, ki jih vsako leto namenimo obnovi ene poti, pa prispevamo k temu, da je pohodništvo varno za vse generacije planincev. Z navdušenjem pričakujemo prenovljeno pot, do takrat pa ljubitelje planin vabimo na katero od manj zahtevnih zmagovalk izbora Naj planinska pot,« je povedala, vodja akcije Očistimo naše gore pri Zavarovalnici Triglav.Rezultate glasovanja so razglasili ob posvetu Z otroki v hribe – prigode in nezgode. Na njem sta osebne utrinke z obiska planinskih in gorskih poti z otroki delila navdušena gornika in oče in mama, pobudnica projekta Od vzhoda do vzhoda, ter, stand up komik in matematik. Njuna doživetja je s strokovnimi nasveti dopolnil, dr. med., zdravnik reševalec letalec pri Gorski reševalni zvezi Slovenije.