Naj plaža je v Braziliji

Zelo težko se je upreti svetlemu pesku, toplemu soncu in seveda turkiznemu morju. Zato ni čudno, da je popotniška spletna stran Tripadvisor objavila seznam naj plaž po izboru komentarjev uporabnikov: letos bodo, kot kaže, še posebno priljubljeni pobegi na otoke, večina naj 10 na svetu se jih namreč nahaja prav tam, od Havajev do Karibov.

Številka ena je brazilska Baia do Sancho na vulkanskem otoku Fernando de Noronha, ki je bila lani sedma: obiskovalce pritegne s kristalno čistim morjem, svetlim peskom in bujnim rastlinjem. Na drugem mestu je Eagle Beach na Arubi, tretje mesto si je prislužila Cable Beach v Zahodni Avstraliji.

Poglejmo še preostale: na četrtem mestu je Reynisfjara blizu islandskega kraja Vik, ki prevzame s črnim peskom in impresivnimi skalnimi tvorbami, oboževalci Igre prestolov jo dobro poznajo. Peta je Grace Bay Beach (otoki Turks in Caicos), šesta Praia da Falesia (Portugalska, Algarve), sedma indijska Radhanagar, osma italijanska plaža Spiaggia dei Conigli (Lampedusa), ki se sicer redno uvršča med najlepše na svetu, lani je bila deseta, deveta je kubanska Varadero (lani druga), deseterico zaokroži najbolje uvrščena ameriška plaža, in sicer Kaanapali Beach na Havajih (Maui).