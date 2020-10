Naj ne bo časa za dolgčas

Dnevno sobo spremenimo v telovadnico. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Čas, ki ga bomo več preživeli doma, je kot nalašč za nov hobi ali obuditev starega.

Tudi pregovorno melanholično obdobje leta prinaša lepe stvari. FOTO: Roman Šipić, Delo

Medtem ko nekateri uživajo v hladnih in deževnih dneh, ki nekoliko umirijo vsakdanjik in se človek lahko brez slabe vesti zavleče pod odejo ter uživa v najljubši knjigi, seriji ali filmu, pa se drugi tega dela leta skorajda bojijo. Megla in krajši dnevi prinesejo s seboj tudi občutke depresije in osamljenosti. A ni treba, da je tako. Vsak letni čas ima svoj čar, tudi pregovorno melanholična jesen.Zdaj bo več časa za branje, stiskanje pred televizijskimi zasloni, peko peciva, s katero dom odenemo v prijetne vonjave in toplino. Čas, ki ga bomo več preživeli doma, je tudi kot nalašč za nov hobi ali obuditev starega. Na spletu je mogoče najti ogromno tečajev, tudi brezplačnih, kvačkanja, pletenja, šivanja, risanja, slikanja, s katerimi bomo ne le pregnali dolgčas, temveč tudi izpopolnili motoriko in domišljijo, vse od naštetega pa tudi dokazano sprošča, saj se povsem poglobimo v delo in pozabimo vsakdanje skrbi. Potem sta tu še osebno zadovoljstvo, ki ga občutimo, ko se naučimo nekaj novega, ter ponos, ko lahko svoj izdelek nekomu podarimo. Nedolgo nazaj so bile nadvse priljubljene pobarvanke za odrasle, ki so odličen pripomoček za sproščanje in v nasprotju s prej omenjenimi aktivnostmi ne zahtevajo skoraj nobenega posebnega talenta, zato se jih lahko loti prav vsak. Sproščamo se lahko tudi na drugačne načine, si pripravimo kopel, pripravimo masko za obraz in lase, kopalnico okrasimo s svečami in nežno glasbo ter pozabimo na skrbi.Dneve, še posebno ob koncih tedna, ko smo več doma, izkoristimo za čiščenje in pospravljanje, sploh tisto bolj zahtevno in dolgotrajno, kot je denimo pospravljanje kleti, podstrešja, lope ali garaže. Če si želimo spremembe, prestavimo kos pohištva, medtem pa še temeljito počistimo vsak kot v stanovanju. Le s pleskanjem raje počakajmo na toplejše in bolj suho obdobje. Zamenjamo garderobo, če še nismo, ali omaro zgolj pospravimo, knjige na policah razporedimo po žanrih ali abecedi, v albume zložimo fotografije, ki smo jih dali natisniti, a se že več mesec valjajo po predalih, izdelajmo kolaž ali knjigo dogodkov, ki nas bo spominjala na lepe trenutke, ki smo jih preživeli letošnje leto, na počitnicah, v družbi najbližjih ali kaj tretjega. Fotografije uredimo tudi na spletu, pobrišemo vse spodletele, druge pa razporedimo v albume. Lahko se lotimo pisanja dnevnika, ob dolgih večerih pa iz omare privlečemo družabne igre in povabimo prijatelje na partijo ali dve. Zdaj je morda čas, da počistimo družabna omrežja in odstranimo ljudi, ki jih ne poznamo, tiste, s katerimi nikoli ne komuniciramo, in tiste, ki jih pravzaprav sploh ne maramo.Ne smemo pozabiti niti na gibanje. Nič hudega, če se nam ne ljubi v meglo in mraz, na spletu poiščemo kakšen všečen vadbeni video in dnevno sobo spremenimo v telovadnico. Če med iskanjem naletimo na najljubši komad ter ga pospremimo s skakanjem in plesom, toliko bolje. Tako bomo ne le pokurili nekaj odvečnih kalorij, ampak tudi dvignili razpoloženje.