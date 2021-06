Naj bodo počitnice čim bolj razgibane

Odlično druženje za vso družino FOTO: Tom Merton/getty Images

​Pediatri in otroški psihologi kot obvezno opremo za dan na plaži svetujejo športne rekvizite.

Brcanje ali podajanje žoge bo zabavalo najmlajše in tiste starejše. FOTO: Jacoblund/getty Images

Izdelovanje gradov iz mivke bo spodbujalo domišljijo in motorične sposobnosti.

Bližajo se poletne počitnice, ki se jih še posebno veselijo najmlajši, sploh če jih bodo del preživeli kje ob vodi. Ni treba, da je to morje, pri nas in v naši okolici je ogromno čudovitih jezer, primernih za kopanje, pa rek, v katerih se lahko v vročih dneh ohladimo. A če lahko odrasli zleknjeni na blazino ali brisačo ves dan preživimo le s knjigo v roki, pri najmlajših, tudi če že znajo brati, to najverjetneje ne bo šlo.Pred obiskom plaže se je zato dobro opremiti z nekaj najnujnejšimi igračami, ki jih bodo zamotile in popestrile njihov dan. Katere bomo izbrali, je odvisno od starosti otroka in vrste plaže, ki jo bomo obiskali. Če se kje v bližini najde zaplata mivke, bo veselje zagotovljeno s kakšno kanglico, lopatko in modelčkom za izdelovanje potičk, dodamo lahko še bager, tovornjak ali drugo otroku ljubo igračo, primerno za igranje na mivki. Izdelovanje gradov bo spodbujalo njegovo domišljijo in motorične sposobnosti, saj bo treba stavbo najprej načrtovati, nato pa previdno kanglice napolniti z mivko in to nato zvrniti na pravo mesto, pri čemer je treba paziti, da ne uničimo že opravljenega dela. To je zabavno tudi za odrasle, zato bomo na ta način čas z najmlajšimi preživeli kakovostno, na svežem zraku, se zabavali in jih kaj tudi naučili.Pediatri in otroški psihologi kot obvezno opremo za dan na plaži svetujejo športne rekvizite, še posebno zadnje leto, ko so se otroci šolali od doma in veliko časa preživeli sede, je pomembno, da jih spodbudimo k fizični dejavnosti. Najmlajši bodo uživali ob brcanju ali podajanju žoge, lahko je to običajna otroška žoga ali napihljiva za v vodo, s starejšimi se lahko igramo badminton ali s seboj prinesemo katere druge loparje in žogo. Manjše žoge bodo prav prišle za podajanje v vodi. Dobri plavalci se bodo lahko igrali tudi, če z nogami ne bodo dosegli tal, ker bo treba ves čas zavzeto brcati, pa bo to tudi krasna vadba. Za večjo družbo bo odlična popestritev ne le poležavanja na plaži, ampak tudi piknikov, odbojka, nič za to, če v bližini ni mreže, tudi brez nje lahko vadimo servis, sprejem, podajanje … Vse bolj priljubljen je že skoraj pozabljen frizbi, ki si ga lahko podajamo kjer koli, da je le dovolj prostora. Manj izkušeni naj se izogibajo bližine krošenj ali stavb, saj lahko plastični krožnik hitro obstane kje visoko in igre bo konec. Tudi če je prevelika gneča, je morda bolje frizbi zamenjati za žogo, slednjo je namreč lažje nadzorovati in manj je možnosti, da bo komu priletela v glavo.Malčkom, ki še ne znajo plavati, z vodo napolnimo plastičen napihljiv bazenček, mu vanj stresemo najljubše igrače, ki jih uporablja tudi doma v banji, in zabava je zagotovljena. Z nekoliko starejšimi lahko doma izdelamo zmaja, ki ga nato spuščamo ob obali, kar bo še posebno prav prišlo ob vetrovnih dnevih, ko igranje badmintona ali podajanje napihljive žoge ne bo mogoče. Za vse od naštetega je treba odšteti res malo denarja, povsem brezplačno in še kako zabavno pa je lovljenje po plaži, pazimo le, da s tem ne motimo drugih. Otroci se bodo zabavali in razgibali, če navdušenje sprva ni prav veliko, pa igro popestrimo. Če se tisti, ki se ga lovi, denimo dotakne drevesa, je tam varen, a lahko na tem mestu ostane le pet sekund. Vključimo domišljijo ali določitev pravil prepustimo kar otrokom.