Naj bo vaš dom boho

Boemska bivališča so po vsem svetu, vsesplošna slogovna sproščenost je dosegla tudi nas. Seveda še naprej cenimo lepoto in čistost minimalizma in skandinavskega sloga, v katerih dominirajo svetli odtenki, naravni materiali, a v zadnjem času se vse bolj uveljavlja boho. Eklekticizem, mešanica različnih slogov in sproščeno vzdušje v stanovanju, zaščitni znak boho domov.



Boho so navdihnili 70. leta in nekonvencionalni slog. Ta stil tradicionalno povezujejo z umetniki, pisatelji, intelektualci, ki so rušili predsodke in premikali meje dizajna. Boho ali boemski način urejanja prostora vsebuje elemente stilov različnih držav, pobral pa je tudi različne elemente v zgodovini, ki so se sčasoma spojili v edinstven in dobro prepoznan stil. Kako torej opremiti prostor?





Kombinirajte vzorce in barve.

Morda najpomembnejše: ne komplicirajte, prostor naj daje občutek ležernosti.

Makrame in retro pohištvo sta del sloga boho.

Eklektični videz lahko dosežete na različne načine, skrivnost je popolnoma svobodno kombiniranje, pustite domišljiji prosto pot in pomešajte vzorce, barve in teksture, pohištvo mehkih linij in pisane tkanine ... Po drugi strani ste lahko bolj subtilni in v obstoječi interier dodate nekaj vpadljivih detajlov. Pač glede na to, kaj bi radi dosegli. Za značilni boho stil velja pravilo, da ni pravil. Pa vendarle prevladujejo tople, zemeljske barve: rjava, terakota, zlata, tudi oranžna, temno vijolična in modra, tudi bela.Boho dizajn mora biti videti malo neurejeno, da je pristen, svetujejo notranji oblikovalci in predlagajo uporabo več plasti, da dosežete ugodno vzdušje, denimo preprogo, okrasne blazine in tapiserijo. Pri pohištvu izstopajo kosi, ki vsebujejo nomadske, etnične elemente, dodajte nekaj globalnega: kipec bude, maroške lanterne, indijanske potiske in kitajske vaze. Za boho so značilni tekstil v vseh oblikah, tudi krzno, pa les in kovina. Če je le mogoče, se izogibajte črni, zlasti velikim črnim kosom pohištva, raje se držite svetlih tonov. Dodajte še retro ali ročno izdelan kos pohištva ali detajl, najbolje lesen ali pleten, da je le iz naravnih materialov. Če imate radi svečke, poiščite kraljevski svečnik zamolklo zlate, bronaste barve.V domu, ki je opremljen v slogu boho, ne manjka teksture, to dosežemo na več načinov: s košarami, posodami različnih materialov, makrameji, zavesami, pisanimi okrasnimi blazinami in preprogami, kupi knjig ali umetniških del, še bolje pa kar z obojim. Nagrmadite knjige na kavno mizico, uokvirite ovitek plošče in jo obesite na steno. Manj je več v boho stilu pač ne velja, tu vlada moto več je več! Maksimalizem v pravem pomenu besede. Pomembna je tudi razsvetljava: žarnice, lestenci, lampijoni, lučke na žici, svečke ... Uporabite vse! In rastline, veliko rastlin. Zelenje je detajl številka ena, svoj dom spremenite v džunglo, naravno oazo, v kateri boste sprostili dušo in telo. Da vam rastline res ne uspevajo, pravite? Nič hudega, omislite si zelenega bodičastega prijatelja, kaktusi so sila priljubljeni v boho stilu.Kako pa pri vas doma diši? Vonja ne gre podcenjevati, tudi vi se verjetno odišavite, preden greste v službo ali na lepše, prijeten vonj pa naredi prijeten vtis na stanovalce in obiskovalce. Pomagajte si z dišečimi svečami, eteričnim oljem ali pa s slastno jedjo, ki jo kuhate. In vsekakor razstavite vse spominke, ki ste jih prinesli s potovanj: ti so nujni, vnašajo radost, saj vas spominjajo na vse, kar ste doživeli. Kot bi gledali album, le da živite v njem!