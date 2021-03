Nagradni natečaj: dva tedna glasovanja za naj domači delovni kotiček

V ponedeljek se je končalo zbiranje prijav v nagradnem natečaju Domači delovni kotički, ki ga prirejamo v sodelovanju s pokroviteljema A1 Slovenija in Velux Slovenija. Na spletni stranisi oglejte domiselnost tokratnih tekmovalcev, ki so jo spodbudile epidemiološke razmere v zadnjem letu, in glasujte za svojega favorita. Čas imate do vključno 7. aprila.