Nagrade kar dežujejo: dober začetek leta za Adrio

Nemški trg je eden ključnih Adrijinih trgov, ki je hkrati tudi zelo zahteven, saj so domače blagovne znamke izdelkov za prosti čas zelo uveljavljene, ugledne in zaželene. Zato je družbo še toliko bolj razveselila novica o prejemu nagrad, med katerimi izstopa prestižna nagrada za oblikovanje German design award 2023, ki jo je prejel Adrijin supersonic, da o skupnem 1. mestu in 1. mestu v kategoriji uvoženih mansardnih avtodomov s ceno do 70.000 evrov, ki jo je po izboru bralk in bralcev nemške panožne revije Promobil na razglasitvi v Stuttgartu (na sejmu CMT) prejel Adrijin coral XL., niti ne govorimo.

Alpina je osvojila skupno 3. mesto in 1. mesto med uvoženimi luksuznimi počitniškimi prikolicami. FOTO: Adria

Oblikovalska nagrada

German design award 2023, ki jo je prejel supersonic, velja za eno najbolj uveljavljenih mednarodnih nagrad na področju oblikovanja in uživa velik ugled tudi zunaj strokovnih krogov. Nova serija supersonic je bila premierno predstavljena na sejmu karavaninga Caravan Salon Düsseldorf septembra 2022 in predstavlja vrhunske integrirane avtodome blagovne znamke Adria, zasnovane na podvozju Mercedes-Benz sprinter. Že od začetka je bil cilj razviti luksuzni integrirani avtodom na baznem vozilu Mercedes-Benz s prepoznavnim Adrijinim oblikovalskim jezikom pri zunanji podobi ter doseči tehnično mojstrovino skozi številne inovativne podrobnosti.

Prilagodljiva notranjost

V notranjosti se supersonic ponaša z odprtimi prostori, izjemnim udobjem in občutkom kakovosti na vsakem koraku. Kakor pravijo pri Adrii, je zanje najpomembnejša stvar izkušnja, ki jo zagotavlja supersonic, ne glede na to, ali gre za vožnjo ali bivanje v njem, med potovanjem ali na počitnicah. V njem je precej primerov inovativnega razvoja – zložljiv okvir varnostnega pasu, izvlečna in raztegljiva miza, zasnova kopalnice, sistem osvetlitve. Supersonic ima mobilno aplikacijo za pametni nadzor Adria MACH, ki omogoča upravljanje ključnih funkcij vozila s pomočjo pametnega telefona ali tablice.

Avtodom je mogoče personalizirati z izborom kuhinjskih in kopalniških pultov, oblazinjenja, stenskih oblog v bivalnem delu, kompletov blazin in tovarniško nameščenih opcij. Na voljo je v dvoosni ali triosni različici ter v petih tlorisnih razporeditvah.

Češnja na torti

»Odziv na novi Adria supersonic s strani medijev, trgovcev in, kar je najpomembneje, naših strank na vseh trgih je bil izjemen, z velikim številom naročil in res odličnimi povratnimi informacijami o dizajnu in izvedbi. Prejemanje nagrad je seveda češnja na torti – še posebno neodvisnih nagrad za oblikovanje, kot je German design award 2023, saj je naša zavezanost izjemni oblikovni zasnovi ključni del DNK znamke Adria,« je komentiral Matjaž Grm, izvršni direktor prodaje in marketinga Adrie Mobil in vodja projekta razvoja novega supersonica.

Sejemske nagrade

Na sejmu CMT, ki v teh dneh poteka v Stuttgartu, je potekala tudi razglasitev rezultatov po izboru bralk in bralcev revij Promobil in Caravaning, ki so glasovali za najboljše počitniške prikolice in avtodome v različnih kategorijah. Adrijini produkti so spet prejeli številne nagrade v različnih kategorijah, in sicer coral XL (skupno 1. mesto in 1. mesto med uvoženimi mansardnimi avtodomi s ceno do 70.000 evrov), supersonic (1. mesto med uvoženimi integriranimi avtodomi s ceno nad 95.000 evrov), sonic (skupno 2. mesto ter 1. mesto med uvoženimi integriranimi avtodomi s ceno do 95.000 evrov), coral/matrix (skupno 2. mesto in 1. mesto med uvoženimi polintegriranimi avtodomi s ceno do 70.000 evrov), alpina (skupno 3. mesto in 1. mesto med uvoženimi luksuznimi počitniškimi prikolicami), aviva (skupno 3. mesto in 1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami vstopnega razreda), adora (1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami srednjega razreda), altea (1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami spodnjega srednjega razreda), action (1. mesto med uvoženimi počitniškimi prikolicami kompaktnega razreda), twin sports (1. mesto med uvoženimi vani s kopalnico, cenovni razred nad 60.000 evrov), twin (1. mesto med uvoženimi vani s kopalnico, cenovno razred do 60.000 evrov) in active (1. mesto med uvoženimi kompaktnimi vani).