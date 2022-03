Nagelj je simbol dneva žena: vsaka barva ima svoj pomen, takšnih pa nikar ne podarjajte

Po krščanski legendi se je nagelj pojavil, ko je Jezus Kristus prvič nosil križ. Medtem ko je Božja mati jokala zaradi njegovega trpljenja, so se pojavili nageljni, s tem pa je rožnat nagelj postal simbol materinske ljubezni.

Nagelj je tudi cvet ljudi, rojenih v januarju, latinsko ime te rože pa je Dianthus, kar v grščini pomeni »nebeški cvet«.

Barve nageljnov in njihov pomen

Rdeči nagelj je simbol delavskega gibanja. Ker je simbol delavcev podjetja, so ga za mednarodni dan žena podarili svojim delavkam.

Svetlo rdeča barva nageljnov pomeni občudovanje, temno rdeča pa globoko ljubezen in naklonjenost. Bel nagelj je simbol sreče in ljubezni, vijoličast nakazuje na muhavost, zato ga nikar ne podarjajte. V Franciji nosijo vijoličaste nageljne, ko izrečejo sožalje.

Vzdrževanje nageljnov

Nagelj naj bi izviral s sredozemskega območja, zelnato steblo pa zraste do 80 centimetrov. Išče zračno zemljo, ki je nevtralna ali rahlo kisla in polna sonca. Prvotna barva te rože je bila svetlorožnata, kasneje pa so bile razvite druge sorte, vključno z rdečimi, belimi, rumenimi in zelenimi.