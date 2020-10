Naelektrena škoda (FOTO)

Na voljo bo pet elektromotorjev z močjo od 109 do 225 kW.

Na hitri polnilnici naj bi se baterija z 10 na 80 odstotkov napolnila v le 40 minutah.

Škoda je predstavila svoj prvi popolnoma električni serijski model, ki prihaja z modularne platforme za električna vozila MEB. Češki električar se imenuje enyaq iV in spada med športne terence; med petimi različicami bosta dve imeli tudi štirikolesni pogon.Če je bila Škodi v veliki Volkswagnovi družini v preteklosti namenjena tista malce starejša tehnologija, s čimer so tudi nižali cene njenih avtomobilov, pa že nekaj let ni več tako.Tudi pri obliki so škode vedno bolj pogumne in v primeru enyaqa tudi drzne. V oči najbolj pade prednji del avtomobila, še posebno pri ekskluzivni seriji Founders Edition, ki je omejena na 1895 vozil in je poklon uspešni zgodovini podjetja, ki sta ga pred 125 leti ustanovilainSerijo bo krasil t. i. kristalasti obraz z osvetljeno mrežo hladilnika (serijsko tudi pri enyaqu vRS iV, pri modelih 80 iV in 80x iV pa na voljo po želji), ki ga osvetljuje 130 led diod. Imela bo tudi 21-palčna aluminijasta platišča, športni ščitnik na sprednjem in zadnjem odbijaču ter paket design selection ecosuite s trajnostno strojenim usnjem.Novi križanec je v notranjosti podobno prostoren kot škoda kodiaq, čeprav s 465 centimetri v dolžino meri manj kot octavia. Kot pravijo pri Škodi, bodo klasične pakete opreme nadomestili paketi design selection, ki bodo omogočali bolj individualno konfiguriranje vozila, pri čemer bo poudarek na naravnih, trajnostno izdelanih in recikliranih materialih.Baterije so nameščene v dnu vozila, zato je avtomobil nekoliko višji, a vseeno je za suv precej aerodinamičen. Kar se tiče prtljažnika, bo imel v osnovi 585 litrov, pomislili pa so tudi na problematiko polnilnih kablov: predal za kabel je skrit pod prtljažnim dnom.V voznikovem delovnem prostoru bosta prevladovala manjši zaslon z digitalnimi števci in voznimi informacijami ter osrednji 13-palčni zaslon, doslej največji v kateri koli škodi. Niso pa pozabili na bližnjice v obliki fizičnih tipk.Seveda bo enyaq popolnoma povezljiv s pametnim telefonom in brezžičnimi omrežji, prek mobilne aplikacije škoda connect pa bo mogoče na daljavo spremljati in nadzorovati polnjenje baterije in predklimatizi­ranje notranjosti.Kupci bodo izbirali med tremi baterijskimi paketi s kapaciteto 55, 62 in 82 kWh, ki bodo kombinirani s petimi elektromotorji z močjo od 109 do 225 kilovatov (različica vRS iV). Moč se bo pri prvih treh elektromotorjih prenašala na zadnji kolesni par, najmočnejši varianti pa bosta imeli štirikolesni pogon.Doseg bo po WLTP znašal od 340 do 510 kilometrov, odvisno od različice. Najvišja hitrost bo omejena na 160 km/h, medtem ko bo najmočnejši motor avto pognal do 180 km/h, do stotice pa bo porabil 6,2 sekunde (dobrih pet sekund manj od osnovnega modela).Enyaq bomo lahko polnili čez noč na običajni gospodinjski 230-voltni električni vtičnici z izmeničnim tokom in z močjo 2,3 kW, na stenski polnilni postaji z močjo do 11 kW pa bo polnjenje glede na velikost baterije trajalo od šest do osem ur. Tretja možnost pa bo polnjenje na hitri polnilnici z enosmernim tokom in s polnilno močjo do 125 kW, kjer naj bi se baterija v idealnih razmerah z 10 na 80 odstotkov napolnila v le 40 minutah.Škodo enyaq iV bodo izdelovali v Škodini domači tovarni v Mladi Boleslav, prodaja pa se bo začela prihodnje leto. Cene naj bi se začele pri 35.000 evrih.