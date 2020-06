Nad škodljivce z naravnimi pesticidi

Olje in tekoče milo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Gosenice lahko na vrtu povzročijo veliko škode. FOTO: Ben185/Getty Images

Učinkoviti česen

Pred različnimi škodljivci varujeta pripravka iz čilija in česna.

Zaščitniški paradižnik

Mešanica rastlinskega olja in tekočega mila je najučinkovitejša proti listnim ušem in pršicam.

Čudovito je imeti vrt, na katerem raste vedno sveža zelenjava. A žal posevke velikokrat obiščejo neljubi gostje, ki škodujejo pridelku. Kako pregnati uši, gosenice, hrošče, pršice in druge ter hkrati ne ogrožati zdravja in okolja? Z naravnimi pesticidi, ki nastanejo kar v kuhinji. Tu je nekaj najučinkovitejših.Preprost insekticid je mešanica rastlinskega olja in tekočega mila. Najučinkovitejši je proti listnim ušem in pršicam. Zanj potrebujemo 240 mililitrov olja in žličko tekočega mila. Oboje dobro zmešamo v plastenki z razpršilom in poškropimo prizadete rastline. Oljni plašč, ki jih bo obdal, bo pomoril nezaželene goste.Podoben je insekticid, katerega glavna sestavina je tekoče milo. Najučinkovitejši je pri premagovanju pršic, uši, ličink in drugih lačnih insektov. Zmešajmo žličko in pol tekočega mila z dvema decilitroma in pol vode in poškropimo rastline. Deluje po podobnem principu kot oljni pripravek, oba uporabljamo po potrebi, vendar raje kot v sončni pripeki zgodaj zjutraj in zvečer.Oljni izvleček iz semen drevesa neem je močan naravni insekticid, ki na škodljivce deluje v vseh fazah njihovega razvoja (na jajčeca, ličinke in odrasle živali). Olje neema je razgradljivo ter ne škoduje domačim živalim, pticam in ribam, zelo učinkovito je proti ušem, gosenicam in pršicam. Je naravni fungicid in zato dobrodošel pri premagovanju različnih glivičnih okužb rastlin ter plesni. Pripravimo ga tako, da zmešamo dve žlički olja neema, žličko tekočega mila in deciliter in pol vode. V plastenki z razpršilom dobro pretresemo ter poškropimo prizadete rastline.Česen je dobro znan po svoji aromi in snoveh, ki jih škodljivci na vrtu ne prenesejo. Za pripravek potrebujemo dve glavici česna, ki ju olupljena v sesekljalniku skupaj z decilitrom in pol vode zmešamo v homogeno zmes. Počakamo čez noč, dodamo 120 mililitrov olja in žličko tekočega mila; 250 mililitrov pripravka zmešamo z decilitrom in pol vode ter poškropimo rastline.Tako kot česnov je v zaščiti pred škodljivci učinkovit pripravek iz čili paprike. Lahko ga izdelamo iz svežega čilija ali iz njegovega prahu. Zmešamo žličko prahu čilija z 250 mililitri vode in nekaj kapljicami tekočega mila. Poškropimo rastline. Za pripravek iz svežega čilija 240 gramov plodov skupaj z 240 mililitri vode zmeljemo v sesekljalniku. Mešanici prilijemo 240 mililitrov vode in zavremo. Počakamo, da se pripravek ohladi, precedimo, tekočini dodamo nekaj kapljic tekočega mila ter poškropimo rastline.Za sredstvo, ki je kos vsem škodljivcem, potrebujemo glavico česna, eno majhno čebulo in žličko kajenskega popra. Čebulo in česen zmeljemo v sesekljalniku in dodamo poper. Prilijemo tri decilitre vode in počakamo eno uro. Mešanico precedimo ter s tekočino poškropimo vse površine prizadetih rastlin. Ostanek hranimo v hladilniku.Listi paradižnika vsebujejo alkaloid tomatin, ki uspešno premaguje listne uši in druge škodljivce. Za pripravek 500 gramov svežih, narezanih listov paradižnika čez noč namakamo v litru vode. Zjutraj precedimo in s tekočino poškropimo prizadete rastline.