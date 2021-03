Nad madeže s soncem

Limona in soda bikarbona sta nepogrešljivi pri čiščenju. FOTO: Mescioglu/Getty Images

Malce kisa dodamo v pomivalni stroj in posoda bo zasijala. FOTO: Getty Images

Nekateri prisegajo na odstranjevanje kavnih madežev s skodelic s kombinacijo soli in ledu.

S plastične posode in pripomočkov jih izbrišemo z medicinskim alkoholom.

Na policah imamo lahko najlepše oblikovane in poslikane skodelice in krožnike, pa bomo ob pogledu nanje ostali povsem ravnodušni, če bodo polni madežev od kave, čaja, jajc, kurkume, rdeče pese in drugega. Redno pomivanje z vodo in detergentom pomaga le do določene mere, še posebno pri najbolj trdovratnih, zato je treba občasno uporabiti bolj agresivne metode. S tem seveda nikakor ne mislimo na agresivna čistila, tem se je bolje izogibati predvsem iz zdravstvenih razlogov, njihovo nalogo pa odlično opravijo soda bikarbona, limonov sok, kis, citronka in druge naravne reči.Madeže od kave in čaja, ki so se zažrli v skodelice, najhitreje odstranimo s kislino. V skodelico stisnemo sok pol limone in ga z vlažno krpo vtremo v madeže. Morda bo nekaj časa trajalo, a zagotovo bodo izginili. Skodelico nato umijemo kot običajno. Še posebno trdovratnih madežev kave in čaja, ki radi nastanejo pri uporabi pomivalnega stroja, saj vročina med sušenjem posode ostanke, ki jih stroj ni dovolj dobro spral, »zapeče« v keramiko, se lotimo z vročo vodo in kisom ali vročo vodo in sodo bikarbono. Mešanico prvega ali drugega nalijemo v skodelico in pustimo čez noč, nato speremo.Še bolje bo, če žlico kisa vsakih nekaj pranj enostavno dodamo v pomivalni stroj. Tako bo posoda veliko bolj čista in svetleča, pa tudi nastanek trdovratnih madežev bomo vsaj za nekaj časa odložili. Nekateri prisegajo na odstranjevanje kavnih madežev s skodelic s kombinacijo soli in ledu. V skodelico nasujemo grobo sol, toliko da pokrije dno, na sol pa nasujemo zdrobljen led. Skodelico zatesnimo z nekaj plastmi prozorne folije in večkrat močno stresemo. Sol bo postrgala madeže, skodelico samo še operemo.Zelo nadležni so lahko tudi madeži, ki jih za seboj pustita rdeča pesa in paradižnik. Odstranimo jih tako, da posodo čez noč namočimo v mešanico vode in kisa, ali pa madeže zdrgnemo z mešanico sode bikarbone in kisa. Najprej na krožnik natresemo žlico do dve sode in po njej nakapamo prav toliko kisa. Ko se mešanica neha peniti, zdrgnemo s suho krpo, nato speremo s toplo vodo. Ker je soda abrazivna, tega ne počnimo na občutljivih ali poslikanih krožnikih. Še ena zanimiva in učinkovita metoda odstranjevanja temnih madežev, a izključno z bele posode, je izpostavljenost sončni svetlobi. Po nekaj urah na neposrednem soncu bodo krožniki znova beli, pa ne le to, tudi morebitne neprijetne vonjave bodo odstranjene.Predvsem na kozarcih se radi pojavijo madeži vodnega kamna, še posebno če iz pipe teče zelo trda voda. Te odstranimo enako, kot odstranjujemo vodni kamen z drugih površin – s kislino. Kozarce za nekaj ur namočimo v toplo vodo, ki smo ji dodali nekaj žlic kisa. Če želimo vodni kamen odstraniti s krožnikov, pa nam vonj kisa ni najbolj pri srcu, na madeže nakapamo limonov sok, počakamo nekaj minut in speremo.V marsikateri kuhinji je precej posode in pripomočkov tudi plastičnih.Pri odstranjevanju trdovratnih madežev s teh si pomagamo z medicinskim alkoholom, ki bo učinkovito odstranil madeže kave, čaja, paradižnika, rdeče pese, sadnih sokov in gaziranih pijač. Namesto alkohola lahko uporabimo tudi razkužilo, denimo za roke, ki sicer ne bo tako zelo učinkovito, bo pa odstranilo vsaj nekaj madežev.