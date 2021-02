Nad madeže s kečapom

Treba jo je čim prej pomiti. FOTO: Getty Images

Pomivalni stroj ne bo odstranil zažganih ostankov hrane in morebitnih madežev.

Kadar je le mogoče, uporabimo papir za peko ali aluminijasto folijo. FOTO: Ingridhs/Getty Images

Pri kuhi ali peki smo lahko še tako previdni, pa se zgodi nesreča in hrana se zažge ali prismodi, kar na posodi pusti trdovratne madeže, ki se jih je težko znebiti. Različni materiali zahtevajo različne načine čiščenja, najlažje je z litoželeznimi posodami, saj jih lahko drgnemo tudi bolj agresivno, kar pa ne velja za ponve in posode s premazi proti prijemanju hrane. Pri čiščenju teh je treba biti najbolj previden, že med kuho. Strokovnjaki opozarjajo, da sta največji napaki, ki ju delamo med kuho v posodah in ponvah s tovrstnimi premazi, da ne uporabljamo nič maščobe ali pa posode preveč segrejemo. Enako velja za keramične. Če ne uporabljamo niti kapljice maščobe, se bo tovrstna posoda še hitreje segrela, tako se bo hrana hitreje prijela in za seboj pustila madeže, ki se bodo zapekli že med pripravo hrane. A tudi vsakršna maščoba ni dovolj dobra, če se želimo temu izogniti. Najboljše so tiste, ki se topijo počasneje tudi pri višjih temperaturah, denimo mast.Če se kljub previdnosti kaj vseeno zažge, je treba čiščenje začeti čim prej. Kot rečeno, po keramičnih posodah in tistih s premazi proti prijemanju z ničimer ne praskamo. Počakajmo, da se posoda ohladi, nato pa vanjo vlijemo toplo vodo in pustimo približno tri ure, da se ostanki hrane odmočijo. Pomagamo si lahko tudi s sodo bikarbono. Tri zvrhane žlice je natrosimo v posodo, nalijemo vodo in kuhamo približno 15 minut, za še bolj trdovratne madeže dodamo tri žlice kisa. Posodo nato ročno pomijemo. Za manj trdovratne madeže uporabimo paradižnikov kečap: kislina v njem jih bo pomagala razgraditi in lažje jih bo očistiti tudi z bolj nežnim drgnjenjem.Naj bodo madeži trdovratni ali ne, v vsakem primeru je posode s premazi proti prijemanju bolje pomivati ročno kot v pomivalnem stroju, saj visoka temperatura v slednjem hitro poškoduje premaz in ji tako močno zmanjša življenjsko dobo. Prav tako pomivalni stroj ne bo odstranil zažganih ostankov hrane in morebitnih madežev, visoka temperatura jih bo kvečjemu še dodatno »zapekla«, in nemogoče se jih bo znebiti.Sčasoma se trdovratni madeži, ki nastanejo zaradi pregrevanja ali zažganih kapljic maščobe, ter zogleneli ostanki hrane pojavijo tudi na pekačih. Te bomo najlažje očistili tako, da zamašimo pomivalno korito ter vanj nalijemo vročo vodo, ki ji dodamo pol skodelice sode bikarbone in pol skodelice belega ali alkoholnega kisa ter v mešanico potopimo pekač. Pustimo od 30 minut do ene ure, nato pa ga zdrgnemo z grobo stranjo gobice za pomivanje posode, s ščetko ali žičnato gobico, če seveda nima premaza proti prijemanju. Omenjena metoda bo ubila kar dve muhi na en mah, poleg tega da bo očistila posodo, bo poskrbela še za odtok, saj bo kombinacija kisa in sode bikarbone odstranila oziroma nekoliko raztopila obloge, ki se sčasoma naberejo v njem. Da bi bilo treba pekače čim redkeje drgniti, pa je najbolje, da jih, kadar je to mogoče, pred uporabo prekrijemo z aluminijasto folijo ali papirjem za peko. Po uporabi bo tako treba le zavreči folijo in pekač splahniti.