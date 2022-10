Nad Celjsko kotlino je koča, ki je tudi hotel (FOTO)

Celjska koča je izjemno priljubljena izletniška točka nad Celjsko kotlino. Iz Celja se usmerimo po cesti proti Laškemu in Zidanemu Mostu. Prav kmalu zavijemo z glavne ceste do vasi Zagrad in tu začnemo naš pohod.

Celjski grad

Pot lahko začnemo tudi v starem mestnem jedru, prečkamo Voglajno in se najprej povzpnemo na Stari grad. Gre za eno največjih grajskih stavb v Sloveniji in sedež Celjskih grofov. Od tu pot podaljšamo do vasi Zagrad.

Pot nas popelje najprej na makadamsko cesto in naprej po nadelani planinski poti. Vseskozi se dvigamo naravnost po poti, tudi mimo orjaške Trobiševe bukve. Na drugi strani se pot nekoliko spusti. Pred sabo zagledamo Celjsko kočo, vendar je ta še daleč na pobočju na drugi strani doline.

Pot nas nato vodi na pobočje Tolstega vrha in po uri in pol hoda se dvignemo do Celjske koče, ki je pravzaprav spodnja postaja smučišča in hotel. Celjska koča je tudi zabaviščni center v naravi, kjer se za vsakogar kaj najde. Ob njej sta veliko igrišče za otroke in adrenalinski park. Koča leži na višini 652 metrov in je izhodišče za vzpon po smučišču na Tolsti vrh in Svetino.

Izhodišče za vzpon po smučišču na Tolsti vrh in Svetino

Do koče se lahko pripeljemo tudi z avtomobilom iz Celja po asfaltirani cesti, zato je ob koncih tedna tu precejšnja gneča.