Načrt za pomladno čiščenje

Narava še spi zimsko spanje, a počasi prihaja pomlad in z njo opravila, ki večino čakajo vsako leto: eno od njih je spomladansko čiščenje. Mnogim misel nanj ni najbolj prijetna, saj si je za temeljito čiščenje treba vzeti veliko časa, bo pa vse lažje z upoštevanjem nekaj preprostih pravil, ki jim je dobro slediti od začetka do konca.

Čiščenje bo učinkovitejše, če bo potekalo sistematično. Ni treba, da se vse začne in konča v enem dnevu, vzemite si čas. Čistite od prostora do prostora in za vsakega sestavite seznam opravil ter določite, katere pripomočke boste potrebovali. Preden se lotite del, poskrbite, da boste imeli pri roki vse potrebno. Odločitev, kakšno zaporedje čiščenja prostorov boste izbrali, je vaša, je pa priporočljivo začeti tam, kjer se najredkeje zadržujete, in končati v prostoru, kjer ste najpogosteje. Tako bo del doma, kjer ste začeli, po zaključku čiščenja še vedno urejen.

Nove navade za dolgotrajne rezultate Ker je spomladansko čiščenje odlična priložnost za urejanje celotnega doma, je potem, ko ta zasije v novi podobi, dobro usvojiti nekaj navad, s katerimi bodo učinki dolgoročnejši, naslednje generalno čiščenje pa enostavnejše: ne kopičite oblačil, odsluženih predmetov in druge krame ter za sprotno urejanje doma vsak dan za posamične prostore namenite 15 minut. Tako bo dom svež in urejen tudi, ko bo čiščenje ob slovesu zime že daleč za vami.

Pomagajo vsi

Preden se zares lotite dela, si priskrbite primerne pripomočke. FOTO: Tatomm, Getty Images

Čistite od stropa proti tlom, pomislite na kotičke, ki zahtevajo posebno pozornost, izpustite lahko predele, ki jih čistite vsakodnevno ali enkrat tedensko, in se osredotočite na tiste, ki so čez zimo ostali zanemarjeni. Prvi korak v vsakem prostoru naj bo boj s kramo. Ne glede na to, kje in v kakšni obliki je, predmete, ki se kopičijo, razdelite v tri kategorije: navlaka, stvari, ki jih lahko podarite, in predmeti, ki jih še potrebujete oziroma bi jih radi shranili. Po enakem ključu pospravite omare z oblačili in obutvijo. Vse pospravite v škatle in z njimi ravnajte po prvotnem načrtu: podarite, kar je še uporabno, zavrzite vse, kar nima nikakršne vrednosti, ter spravite predmete, ki jih nameravate obdržati.

Ni treba, da vse to počnete sami, vključite vse, ki bivajo pod vašo streho, delo bo tako opravljeno hitreje, bolj temeljito in vse skupaj bo, sploh ob pravi glasbi, tudi bolj zabavno.

Sezonska dela

Ne potrebujete kupa industrijskih čistil, izkazala se bodo tudi naravna. FOTO: Gorkem Yorulmaz,Getty Images

Spomladansko čiščenje med drugim zaobjema priprave na toplejše vreme, torej tudi zunanja opravila: uredite teraso in dovoze, očistite žar, ki ga boste kmalu znova uporabljali, pomijte okna, ne pozabite na okenske police, očistite vrata ter počasi začnite pospravljati zimsko garderobo, tople odeje in drugo, kar vas je grelo v mrzlih dneh.

Za spomladansko čiščenje ne potrebujete pisane zbirke raznih čistil. Množica teh obremenjuje okolje, zdravje in hkrati ustvarja dodaten nered, kajti na koncu jih je treba nekam pospraviti. Povsem učinkovita so naravna čistila, denimo soda bikarbona in alkoholni kis ter krpice iz mikrovlaken. Dodaten nakup čistil je torej odveč.