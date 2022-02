Na zraku in soncu

Bela oblačila so prijetna za nošenje, še posebno v poletni vročini, pa tudi izjemno vsestranska. Z belo srajco lahko ženske videz hitro povzdignejo v bolj profesionalnega, enostavna bela majica in kavbojke pa že od nekdaj veljajo za ultimativno sproščeno kombinacijo tako za ženske kot moške in predvsem za vse generacije.

Poleg tega je bela zelo enostavna za kombiniranje, saj se poda k prav vsaki barvi, in mnogo modnih poznavalcev se strinja, da je bela srajca eden od kosov, ki bi jih morala imeti ​v omari vsaka ženska. Poleg male črne obleke. Žal pa jih ni malo, ki se beli raje ognejo, saj se na njej hitro poznajo madeži ali pa bela oblačila izgubijo lesk, zamenja ga sivkast odtenek. S primerno nego in shranjevanjem bodo tudi tovrstne težave izginile.

Belega nikoli ne peremo z drugimi barvami, naj bodo še tako svetle. FOTO: Zest_marina/Getty Images

Da bi bela oblačila čim dlje ostala takšna, je pomembno, da jih redno peremo, in sicer vsaj po vsakem drugem nošenju, še bolje po vsakem. Dejstvo, da oblačilo ni umazano in nima neprijetnega vonja, pri tem ne igra nobene vloge, vseeno smo na tkanino prenesli pot in maščobo s kože, tudi dezodorant, losjon in dišave, če jih uporabljamo. Vse to se nalaga na vlaknih, in več časa ko mine med pranji, globlje vanje se bodo snovi zažrle. Tako bo belo oblačilo postalo rumenkasto in težko ga bomo obnovili.

Preden se lotimo pranja, ga je priporočljivo za nekaj časa namočiti v toplo vodo, če ji dodamo žlico ali dve sode bikarbone, toliko bolje. Da je treba belo perilo dosledno ločevati od preostalih barv, tudi če so svetle, najbrž ni treba posebno poudarjati, poleg tega je dobro upoštevati pravilo, da pralnega stroja ne napolnimo preveč. Pravzaprav to velja za vse vrste oblačil. Več ko bo v bobnu stvari, težje bo detergent prišel do vseh vlaken, pozneje pa niti izpiranje ne bo tako učinkovito in ostanki pralnega sredstva se bodo obdržali na vlaknih. To se bo pri vsakem pranju ponavljalo, dokler oblačilo ne bo zbledelo ali uničeno.

Oblačila, ki jih dlje ne bomo uporabljali, spravimo v plastične škatle, kartonaste in lesene se ne bodo obnesle.

Za belo perilo lahko uporabimo drugačen detergent kot za barvno, priporočljivo je, da sredstvo vsebuje optični belilec, lahko tudi belilo, a pri slednjem je treba biti pozoren na material, iz katerega je oblačilo: bolj občutljiva pranja z belilom morda ne bodo preživela oziroma jim bo to močno skrajšalo življenjsko dobo.

Ko je belo perilo oprano, ga je najbolje posušiti na zraku in soncu. Ultravijolična svetloba bo barvo naredila še bolj bleščečo in belo. Če za sušenje uporabljamo stroj, naj bo temperatura nižja, perilo pa iz stroja vzamemo, ko je še nekoliko vlažno, in ga do konca posušimo na soncu. Da bi se ognili sivenju, je zelo pomembno, kako ga shranjujemo. Pospravimo ga šele, ko je povsem suho, najbolje v hladen prostor s čim nižjo zračno vlažnostjo.

Tudi če za sušenje uporabljamo stroj, belo perilo do konca posušimo zunaj.

Bela oblačila, ki jih dlje ne bomo uporabljali, zložimo med liste kakovostnega papirja, ki ne vsebuje kislin in lignina, zato ne bo tako hitro razpadel ali porumenel, lahko pa tudi v plastične škatle, košare ali vreče. Nikoli jih ne damo v škatle iz lesa ali kartona, saj oboje vsebuje maščobe, ki se bodo prenesle na vlakna in jih obarvale.