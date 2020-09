Na Zaplani bo rimski dan

Jan Cotič odkriva skrivnosti družabnih iger.

Letošnji Rimski dan na Zaplani bo spet potekal pri gostilni Mesec na Jerinovem Griču 44, in sicer danes 26. septembra, od 10. ure dalje. Spoznali boste lahko rimsko dediščino, saj bodo organizatorji pripravili nadvse pester program. Izkusili boste življenje v rimskem taboru pred 1700 leti. Prikazali vam bodo antične obrti in rokodelstvo, vojaško opremo skozi stoletja in oblačila ter reči iz tedanjega vsakdanjika, odkrivali pa boste lahko še starorimsko hrano, nakit in modo. Otroci in tisti mlajši po srcu se bodo lahko udeležili urjenja za rimskega legionarja, iger skozi čas ali si izdelali lastno fibulo.Ob tej priložnosti se boste lahko v spremstvu rimskih legionarjev podali na voden pohod po novi tematski poti, to je Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu. Zbor bo ob 10. uri pri gostilni Mesec. »Pot se začne med Vrhniko in Logatcem, kjer je Ajdovski zid, najdaljši odsek rimskega zapornega sistema claustra Alpium Iuliarum. Zid je dolg približno sedem kilometrov, ob njem pa je nekoč stalo kar 35 obrambnih stolpov.Dva smo v sklopu projekta Claustra+ tudi delno rekonstruirali. Ajdovski zid je že dolga stoletja zapuščen. Toda življenje ob njem ni nikoli izginilo. Gozd okrog njega je dom številnih rastlin in živali, pokrajina pa je zelo zanimiva in raznolika,« so pred dogodkom povedali organizatorji. Obisk je brezplačen, prireditev bo v vsakem vremenu. Dogodek organizira Zavod Ivana Cankarja Vrhnika v sodelovanju z Zavodom Škrateljc ter Kulturnim društvom Vespesjan.