Na začetku je bil vikend (FOTO)

Bliža se konec leta in seznami najboljših turističnih destinacij rastejo kot gobe po dežju. Tudi izdajatelj prestižnih vodnikov po mestih Time Out se ni mogel upreti skušnjavi sestavljanja lojtric.

Med drugim je podjetje s sedežem v Londonu razkrilo svoje favorite med mesti, ki so v zadnjih letih najbolj napredovala in nas bodo najbolj očarala v letu 2022, še zlasti glede na zeleno oz. trajnostno naravnanost. V ospredju ocenjevanja so bili tudi kulinarika, zabava, kulturna ponudba in pristno, domače vzdušje.

Na vrhu lestvice 16 mest, za katere je v naslednjem letu vredno porabiti čas in denar, je Arles v Franciji. Takoj za biserom Azurne obale so Angleži postavili Brno (Češka), sledijo Kaunas (Litva), Odense (Danska) in že na petem mestu bela Ljubljana. Ampak naše prestolnice v takšni družbi smo vajeni, kar veliko presenečenje pa je uvrstitev zahodnobosanskega mesta Bihać na 11. mesto; za Oslom (Norveška), Turkujem (Finska), Valencio (Španija), Sheffieldom (Anglija) in grškim mestom Trikkala ter pred angleškim Liverpoolom, Rotterdamom (Nizozemska), Milanom (Italija), Freiburgom (Nemčija) in Invernessom, središčem Škotskega višavja.

Adna Ćoralić vodi hotele skupine Opal.

Med omenjenimi destinacijami nam je najbližji prav Bihać. Približno tri ure in pol vožnje porabimo z osebnim avtom za 275 km po najhitrejši povezavi – po avtocesti mimo Zagreba do Karlovca, nato po magistralni cesti skozi Slunj do mejnega prehoda Izačić in nato do Bihaća, središča Unsko-sanskega kantona. Med nedavnim kratkim obiskom smo si ogledali dve od štirih točk, ki jih izrecno priporočajo tudi sodelavci Time Outa.

Deset minut vožnje iz mesta leži ob reki Uni turistično naselje Eko vas Natura Art, ki ga sestavljajo hotel Opal Art s štirimi zvezdicami, bungalovi Fata, Mara in Kata, tri restavracije, dve otroški igrišči in preplet lepih pohodnih poti. Sodobno naselje, ki mu je pečat s svojimi izvirnimi deli vtisnil vsestranski umetnik Ado Zulić, je seveda najbolj živahno v poletni sezoni, ko se gostje poleg uživanja ob reki odločajo med vožnjo z ladjico, raftingom ali štirikolesniki.

Vendar tudi v tem času ni dolgčas, smo se prepričali: po sprehodu v neokrnjeni naravi se lahko sprostite v velnesu in poskusite specialitete v značilni krajiški restavraciji. Telečja koljenica (krača) pod peko je izjemno sočna in mehka, znamenita unska postrv pa v pečenem slogu na krožniku zlahka tekmuje s soško sorodnico. Mesni burek in pita sirnica, ki ji v Bosni seveda ne rečejo sirov burek, pa sta kulinarična klasika iz tepsije (okrogli pekač).

Po legendi je reka dobila ime, ko je starorimski vojak očaran od njene lepote vzkliknil: Una!

Na območju Eko vasi Natura Art iz leta v leto nadgrajujejo ponudbo, želijo si, da bi kmalu napeljali zipline čez reko Uno. Letošnji program vključno s kmečko olimpijado pa so že spravili pod streho, na vrsti je le še praznični zaključek od 25. decembra do 5. januarja. »In vse to se je začelo z eno hiško, vikendom, ki si ga je pred približno osmimi leti na tem mestu ob reki Uni zaželela moja mama,« ponosno pove Adna Ćoralić, direktorica treh hotelov poslovne skupine Opal, ki jo že vrsto let uspešno vodi njen oče Haris.

Ker je naselje Natura Art pravzaprav sosed Narodnega parka Una, bi bilo seveda škoda, če ne bi očesa vrgli še na to znamenitost, ki je prav tako očarala tudi angleške ocenjevalce. Turističnemu naselju najbližja znamenitost narodnega parka, ustanovljenega leta 2008, je Štrbaški slap (Štrbački buk), s 24,5 metra najvišji v vsem parku. V teh dneh, ko je vodostaj najvišji, je še posebno slikovit in bučen. V rekordnem letu 2019 je park obiskalo 120.000 obiskovalcev, potem pa je tudi načrte zagnane ekipe direktorja Amarilda Murića ustavila korona. Vendar le začasno, so prepričani v Bihaću.

Turistično naselje Eko vas Natura Art leži ob smaragdni Uni.

Ne nazadnje je zaradi smaragdno zelene Une, ki je po legendi ime dobila, ko je v davnih časih starorimski vojak očaran od njene lepote vzkliknil: Una! (Edina), Narodni park Una postal tudi del organizacije White flag Internatonal za ohranitev čistih voda.

Hotel Opal Art in bungalovi Fata, Kata in Mara so središče naselja Nature Art. Fotografije: Marko Feist

Unska postrv na krožniku zlahka tekmuje s soško sorodnico.

Telečja krača na krajiški način

Turistično naselje Natura Art v prazničnem sijaju