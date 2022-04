Na Vrhniki lahko preizkusite dirkanje po kamnolomu (FOTO)

Vrhnika je znana po marsičem, v novejši zgodovini tudi po dirkanju. Dirkaško ekipo Jazon sestavlja skupina ljubiteljev dirkanja, ki so na tem področju aktivni že več kot 20 let in Vrhniko tudi v tem obdobju postavljajo na dirkaški zemljevid Slovenije. A njihova najbolj aktualna zgodba, ki traja šele dve leti, je tako dobra, da je že pljusknila tudi prek meja Slovenije.

Rallyshow na Verdu

Za kaj pravzaprav gre? Rallyshow je adrenalinsko, dirkaško doživetje, ki je primerno tako za tiste, ki v dirkalniku sedite prvič, kot za tiste, ki želite izboljšati svojo tehniko vožnje in imate že izkušnje iz recimo kartinga ali celo z dirk z avtomobili.

Ker cesta in promet absolutno nista primeren kraj za dirke, je vsak poligon v Sloveniji dobrodošel za piljenje vozniških občutkov, nabiranje znanja in izkušenj, ki vam lahko v prometu, ko pride do nevarne situacije, pomaga rešiti sebe in druge udeležence.

Umetnost drsenja po makadamu

Zato ima vrhniški avtoklub Jazon, ki sicer dosega odličen uspeh v domačih in mednarodnih dirkah, pomembno izobraževalno-preventivno vlogo. Predsednik kluba Miran Škrjanec pravi: »V zadnjih letih smo naredili velik korak naprej in voznikom vseh nivojev znanja omogočili nepozabno izkušnjo. Cesta ni kraj za sproščanje adrenalina in divjanje, za to imamo namensko pripravljen poligon in avtomobile, ki nudijo varnost tako vozniku kot sovozniku. Uporaba čelade je med našimi tečaji vedno obvezna. Prav tako na poligon ne spustimo avtomobila brez ustrezne varnostne opreme, saj je varnost naša prva in največja prioriteta.«

Dirkalnik za vsak žep

Miran Škrjanec pojasnjuje, da so z zgodbo na Verdu začeli skromno, a z jasno vizijo. Kaj ti pomaga, če se trudiš približati varno učenje dinamične in športne vožnje, pa si tega nihče ne more privoščiti? Ravno zato so se pri Jazonu odločili, da poiščejo poceni avto, ki pa zaradi svoje zasnove omogoča dovolj, da se z njim lahko tudi dirka. Začeli so z dvema, zdaj jih imajo že osem; vedno so nared za rallyshow ali individualne tečaje reli vožnje na Verdu.

45 ovinkov ima en krog na Verdu.

Suzuki baleno 4WD ima ravno prav moči, da ga hitro obvlada vsak voznik in z njim doživi edinstveno reli izkušnjo drsenja po makadamski podlagi. Razgibana proga omogoča tako hitre kot tehnično zahtevne odseke, vodno oviro, prevale, šikane in celo skok. Kot da bi se vozil na čisto pravem reliju na Finskem, le da je blizu in bistveno ceneje. Vsak od dirkaško pripravljenih avtomobilov, ki zapelje na poligon, mora ustrezati strogim varnostnim predpisom, izkušeni inštruktorji pa v teoriji in praksi pokažejo, kako se obvlada dirkalnik.

Varno do znanja

Reli šola se začne v učilnici v klubskih prostorih pri nekdanji vojašnici na Stari Vrhniki, tečajnike pa nato inštruktorji vodijo postopno skozi vožnje v štirih stopnjah. Na koncu se lahko udeležite dirke na Verdu in pokažete, kaj znate v konkurenci aktivnih ali nekdanjih dirkačev. A pozor! Najhitrejši je tisti, ki 45 ovinkov, kolikor jih ima en krog, odpelje brez napake. Torej vsako pretiravanje prinese izgubo časa ali celo odstop. Ključ je najti pravo mejo in avto dovolj hitro in brez napak pripeljati skozi cilj na 1200 metrov dolgi progi, ki je speljana skozi kamnolom. Čeprav hitrosti niso visoke, je adrenalina med vožnjo dovolj.

Vsak konec tedna Tečajev ali voženj se lahko udeležite vsak konec tedna oziroma po predhodnem dogovoru na telefonski številki 041/410-222, več informacij pa lahko dobite tudi na spletni strani www.rallyshow.si ali na facebook strani https://www.facebook.com/rallyshowslo/.

Morda še beseda o tem, kako so avtomobili pripravljeni za napore reli vožnje, ki vsebuje tudi skoke in grbine? Vsi so opremljeni z zaščitno kletko, dirkaškimi školjkastimi sedeži in s štiritočkovnimi dirkalnimi pasovi.

Avtomobili so predelani za športno vožnjo po makadamu, kar pomeni, da imajo primerne pnevmatike in vzmetenje ter zaščitno ploščo pod motorjem. Motor je originalen, torej bencinski štirivaljnik s 1600 kubičnimi centimetri in 98 konji, kar se morda ne sliši veliko, a za drsenje z avtomobilom na makadamu je to povsem dovolj za učenje in adrenalinsko zabavo.

Pogled na progo FOTOGRAFIJE: Uroš Modlic