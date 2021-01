Na vidnem mestu in dosegu roke

Že v manjših količinah nas spravi v jok, če jo režemo ročno. FOTO: Kucherav/Getty Images

Salamoreznico je treba očistiti, naj odrežemo tri rezine ali pa trideset.

Vsakdanje kuhanje in priprava živil na roke, z rezanjem, lupljenjem, sekljanjem, gnetenjem, mešanjem in še čim, sta marsikomu v užitek in zabavo, spet drugemu pa nočna mora. Zlasti kadar je treba nahraniti večje omizje in je namesto ene čebule treba olupiti in sesekljati en kilogram.Poleg tega nas pogosto priganja čas in je treba skuhati kosilo v eni uri, ne v dveh ali treh. Zato so nadvse dobrodošli številni pripomočki, ročni in električni, ki nam olajšajo delo in skrajšajo čas priprave obrokov. Resnici na ljubo, tudi kdor uživa v kuhanju, si pri nekaterih opravilih rad pomaga z namenskimi aparati.Če se odpravimo v trgovino z gospodinjsko opremo in pripomočki, se znajdemo v veliki zadregi, kaj kupiti, saj je na voljo nič koliko aparatov, za katere se zdi, da so izjemno koristni, če ne že nepogrešljivi.Na policah najdemo mešalnike, ročne, palične, rezalnike, sekljalnike, sokovnike, blenderje za smutije, aparate za mletje mesa, rezalnike za salame, kruh in sir, aparate za testo, za peko kruha, opekače, cvrtnike, mlinčke za kavo in še kaj. Če smo pošteni, je to čisto preveč, da bi vse uporabljali. Če lahko, izberemo večfunkcijske naprave, to so multipraktiki in kuhinjski roboti, s katerimi lahko opravimo številna kuharska dela, na primer sekljamo in režemo, mesimo, mešamo, meljemo in še kaj.Tudi če zanemarimo strošek, ki pri nakupu več aparatov bržkone ne bo skromen, se vprašajmo, kaj bomo res uporabljali. Usoda mnogih aparatov je namreč taka, da po začetnem navdušenju končajo nekje na zadnji polici v shrambi, dobro zapakirani, da se ne bi zaprašili. Izkušnje kažejo, da aparate, ki niso na dosegu roke in na vidnem mestu, bolj redko vzamemo v roke. Zato tistim, ki jih resnično potrebujemo, določimo prostor na pultu ali v prvih vrstah omare.Poleg tega se moramo zavedati, da večina aparatov zahteva bolj ali manj zapleteno čiščenje. Kar pomeni, da lahko čas, ki ga prihranimo pri pripravi hrane, izgubimo pri čiščenju. Salamoreznico je pač treba očistiti, pa naj odrežemo tri rezine ali trideset. Če pa smo dobro organizirani, so mali gospodinjski aparati izjemno dragoceni pomočniki pri vsakdanji kuhi.