Na videz simpatična navada oznanja težavo: po tleh vleče zadnjico

Pogosto so zamašene analne žleze.

Čeprav se morda na prvi pogled zdi, da se pri tem na moč zabavajo, vzrok zanesljivo ni veselje. Psi vlečejo zadnjico po tleh, najraje po preprogi, ker je nekaj zares narobe, zato velja njihovo početje jemati skrajno resno!Eden od razlogov so lahko zamašene analne žleze, ki so v analnih vrečkah ob mišičnini ob zadnjiku; zaudarjajoči izločki žlez vsebujejo feromone, s katerimi živali med iztrebljanjem označujejo svoj teritorij in se po njih prepoznavajo ter sporazumevajo med seboj.Če so žleze zamašene, vnete ali poškodovane (nestrokovna obravnava v pasjem salonu lahko povzroči veliko škode!), jih poskuša kuža z vlečenjem zadnjice po tleh sprazniti in si tako olajšati tegobo. Psi se pogosto tudi ližejo po zadnjici, včasih jim iz tega predela teče kri ali pa gnoj, vsi našteti znaki pa so razlog za takojšnji obisk veterinarja!Tudi notranji zajedavci so pogosto krivi, da psi vlečejo zadnjico po tleh; nenavadno vedenje lahko spremljajo tudi bruhanje, driska in vnetje zadnjika. Za odpravo težave največkrat zadostujejo zdravila proti parazitom. Včasih se pes z zadnjico drgne po tleh zaradi neurejenega kožuha, zlepljene dlake zaradi blata in umazanije, vnete kože zaradi neustrezne nege; veterinar bo pomagal ublažiti vnetje in svetoval glede nadaljnje nege, da se težave ne ponovijo.Včasih je treba težavo začeti reševati na samem začetku prebavnega sistema. V gobčku. Pes si namreč z vlečenjem zadnjice po tleh pogosto lajša srbečico, ki nastane zaradi alergijskega odziva na določeno živilo. Vsekakor se posvetujte z veterinarjem, ki bo opravil potrebne teste, in zamenjajte prehrano.