Na to morate paziti, ko prevažate kolesa

Vse več je toplih dni, ki kar vabijo na kolesarjenje. Marsikdaj že od doma, včasih pa tudi z avtomobilom, s kolesom na prtljažniku. Kolesarski prtljažniki so bili nekoč najpogosteje na strehi, danes jih je vse več zadaj, na prtljažni kljuki. Ti so večinoma edini primerni za tudi pri nas vse bolj priljubljena električna kolesa.

Na strehi ali zadku?

Kakor so pred časom ugotavljali na Zvezi potrošnikov Slovenije, ima prevoz koles na strešnem prtljažniku prednosti in slabosti. Vidljivost iz avtomobila ni omejena na nobeno stran, kolesa tudi ne bodo umazana, ker bi nanje kaj priletelo s ceste, avtomobil ni nič daljši, prav tako ni težav z odpiranjem prtljažnika. Rešitev prevoza na strehi je večinoma tudi nekoliko cenejša od prtljažnika na zadku, še posebno če moramo zanj namestiti še vlečno kljuko.

Prtljažniki na kljuki so vse bolj priljubljena izbira za prevoz, posebno za električna kolesa kar nuja. FOTOgrafiji: Gašper Boncelj

Je pa nameščanje koles na streho bolj nerodno. Zlasti to velja za nižjerasle, stvar pa je lahko še težja, če imamo višji avtomobil. Tudi vožnja je še bolj občutljiva za veter, ves čas moramo imeti v glavi, da smo visoki, in paziti pred podvozi.

Dokler imamo na strehi do tri nosilce za kolesa, še gre, s četrtim pa je nameščanje že kar zapleteno in potrebujemo nekaj vaje. A to zadnje velja tudi pri prtljažniku na zadku – nanj je mogoče z adapterjem namestiti še četrto kolo, a če so vsa za odrasle, postopek ni najbolj enostaven.

Zahtevnejše kombinacije

Čeprav so nekatera električna kolesa, denimo cestne specialke, že dokaj lahka, pa tega za e-gorce ne moremo trditi in teh ne boste videli na strehi. Če električno kolo tehta 25 kilogramov ali več, ima verjetno zelo robusten okvir s široko poševno cevjo; četudi odstranimo baterijo, je zanj primeren le prevoz na prtljažniku na kljuki zadaj.

Na splošno je ta vrsta prtljažnika, ki je sicer dražja, vse bolj priljubljena. Pri nakladanju ni napornega dviganja, v pomoč so nam lahko celo posebne klančine, takšen prtljažnik ima konkreten nagibni kot, kar omogoča odprtje prtljažnih vrat.

Ko hočemo peljati štiri kolesa, izvedba ni ravno enostavna.

Kar koli že izberemo, pri AMZS priporočajo, da kupujemo originalno opremo, če je nadomestna, naj bo atestirana, da bo vožnja varna. Ko imamo kar koli na strehi, je dobro vedeti, da se spremeni obremenitev vozila, zato moramo prilagoditi hitrost vožnje.

Pri namestitvi je treba dobro zategniti vse trakove in objemko kolesnega okvirja ter zakleniti ključavnico, ki je varnostni element, da nam koles na postankih ne bi ukradli, pa tudi zato, da se ne bi med vožnjo odprla na udarnih jamah. Pri zvezi potrošnikov poudarjajo, da ko vozilo ustavimo, vedno preverimo pritrditev prtljažnikov in koles.

Vozimo z zmerno hitrostjo

Ko zapustimo avtomobil, kolo še dodatno zavarujemo s ključavnico, čeprav smo ga prej zaklenili z vgrajeno ključavnico. Pred nadaljevanjem poti dodatno ključavnico seveda odstranimo. Po končani vožnji je smiselno prtljažnike vsaj splakniti s čisto vodo, preveriti stike in po potrebi naoljiti vijake.

Tako zaradi varnosti kot zaradi večje porabe, še posebno pri prevozu koles na strehi, pri AMZS priporočajo vožnjo do hitrosti 110 kilometrov na uro. Kolo mora biti nameščeno in pritrjeno tako, da ne moti signalizacije, nekatere države zahtevajo tudi namestitev dodatnih svetlobnih tabel.

Specialka kar v avtu Specialke oziroma športna cestna kolesa marsikdo najraje prevaža v avtomobilu, ne na njem. Morda tudi zato, ker so to največkrat precej dragi izdelki in si lastniki ne želijo, da bi se jim kaj zgodilo. Kakor pravi naš novinarski kolega in kolesarski strokovnjak pri Delovi prilogi Polet Miroslav Cvjetičanin, imajo uporabniki specialk najraje avtomobile, v katere lahko spravijo celo kolo, ne da bi ga razstavili. Še posebno zdaj, ko imajo vse specialke disk zavore, mehaniki pa pravijo, da obročnikov ni dobro prevečkrat snemati z okvirja, saj se lahko pokvari nastavitev zavor pa tudi menjalnika, če je kolo v avtu v ležečem položaju. Ravno zaradi pojava električnih koles in specialk z diski se je med kolesarji zelo povečalo zanimanje za kombije. A ti niso poceni, tako da kolesarji pogrešajo družinske enoprostorce, radi pa imajo uporabne velikoprostorce, kot so volkswagen caddy, peugeot rifter in citroën berlingo.

Pri nakupu prtljažnika za kljuko je pomembno, da nam deluje napeljava oziroma da imamo ustrezno kljuko. Najboljša je tista s 13-polnim vtičem, če imamo kako drugo, je treba prej preveriti, ali bodo delovale vse luči in tudi varnostni asistenčni sistemi.

Vsi dodatki na kolesu, kot so nosilci za bidon, tlačilko ali mobilni telefon, morajo biti dobro nameščeni, sicer jih je treba odstraniti, ker so lahko nevarni za zadaj vozeča vozila. Zveza potrošnikov svetuje, da z električnih koles med vožnjo odstranimo baterijo in zaščitimo kontakte, a jih ne prekrivamo, saj bi tako dodatno neenakomerno obtežili prtljažnik.