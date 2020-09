Na svidenje, poletna oblačila

Če ne želimo trdovratnih gub, oblačila raje zvijmo kot plosko zložimo.

Namesto v škatle lahko oblačila pospravimo v kovčke. FOTO: Getty Images

Čeprav bomo, kot kaže, še nekaj časa uživali v prijetnih temperaturah okoli 20 stopinj Celzija, bo počasi že treba razmišljati o menjavi garderobe in v prvi plan omare obesiti toplejša oblačila. Preden pa kratke hlače in lahke obleke pospravimo, je dobro narediti čistko, kot smo jo spomladi z zimskimi oblačili.Najlažje bomo to storili tako, da omaro izpraznimo, vsa oblačila in dodatke pa zložimo na posteljo ali kar na tla, tako in tako jih bo treba, preden jih pospravimo za naslednjih nekaj mesecev, oprati. Tako bomo imeli boljši pregled nad vsem, kar se nam je v mesecih (ali letih) nakopičilo. Pozorno pregledamo vsak kos posebej in poškodovane in preveč sprane zložimo na poseben kup, od koder bodo romali na smetišče. Oblačila iz bombaža lahko sicer še vedno uporabimo, razrežemo jih na manjše kose ter z njimi pobrišemo prah ali pomijemo tla. Nato izbrskamo še kose, ki jih to poletje nismo niti povohali, kaj šele oblekli, pa so kljub temu dobro ohranjeni. Če nimajo velike čustvene vrednosti, jih zložimo na kup in nato podarimo znancem, ki si novih ne morejo privoščiti, ali pa kateri od dobrodelnih organizacij.Zdaj so ostali le še kosi, ki jih dejansko uporabljamo in nosimo, in te pripravimo na zimski počitek. Najprej jih operemo, saj se lahko ostanki dezodoranta in parfumov, četudi očesu nevidni, v mesecih zažrejo v vlakna in tkanino poškodujejo. Oblačila nato pospravimo v vakuumske vreče, ali škatle, če nam prostor to dopušča, ki naj bodo iz polipropilena, pri kartonastih je treba paziti, da bodo brez kislin. Tiste, ki jih dobimo v trgovinah, niso primerne za shranjevanje oblačil, saj so običajno narejene iz lesne celuloze, ta pa lahko oddaja kisline, zaradi katerih se bodo bela oblačila obarvala rumeno. Prav tako so takšne škatle običajno zlepljene, lepilo pa hitro privlači mrčes, tudi molje, in tega res ne želimo. Seveda pa lahko izkoristimo kovčke, ki se valjajo po stanovanju, in oblačila pospravimo vanje. Večina ljudi oblačila, preden jih pospravi v škatle, plosko zloži, a veliko bolje bo, če jih zvijemo. Tako se bomo izognili trdovratnim gubam, ki nastanejo, kadar so predolgo zložena.Preden jih pospravimo, temeljito očistimo tudi obuvala. S podplatov postrgamo zasušeno blato in drugo nesnago ter jih obrišemo z mešanico sode bikarbone in tople vode, ki bo delovala kot razkužilo. Žlico sode bikarbone natresemo tudi v čevlje in športne copate ter pustimo čez noč, da izginejo morebitne neprijetne vonjave. Preden zaprta obuvala pospravimo, vanje natlačimo zmečkan časopisni papir, saj bodo tako obdržala obliko. Klobuke, še posebno slamnike, pospravimo v posebne škatle, idealno vsakega v svojo, sicer pa jih previdno in nežno postavimo drugega na drugega, v tistega najbolj spodaj pa enako kot v čevlje natlačimo zmečkan papir. V škatle jih pospravimo zato, ker so slamniki precej občutljivi in lahko hitro preperijo oziroma obledijo, če so predolgo izpostavljeni svetlobi.