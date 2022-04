Na strehi Cankarjevega doma je stokrat povečana čebela

Cankarjev dom te dni gosti velikanko – kranjsko čebelo sivko, 3D-model čebele delavke Apis mellifera carnica, je na ogled postavil v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije. S tem želijo zaznamovati svetovni dan čebel, ki bo 20. maja, a tudi 11. leto mestnega čebelarstva na strehi svojega poslopja.

Maketa po predlogi industrijske oblikovalke Nine Oman iz Radeč je izdelana v razmerju 1: 100, v dolžino pa meri 170 cm. Model združuje gibljive dele čebeljega telesa ter devet animacij v slovenskem in angleškem jeziku. Maketa je nastala s 3D-tiskom in se lahko ponaša z več kot 90-odstotno podobnostjo z resnično čebelo.

Stokrat povečana kranjska čebela sivka je nastala ob slovenskem predsedovanju Svetu EU, navduševala pa je tudi na slovenskem paviljonu na razstavi Expo v Dubaju, kjer si jo je ogledalo skoraj milijon ljudi. Z razstave v Dubaju je pribrenčala v Cankarjev dom, kjer bo do 20. aprila na ogled v Veliki sprejemni dvorani. Gre za prvo predstavitev v Sloveniji.

»Na strehi Cankarjevega doma sobivajo s kulturo že 11 let, in tako smo med prvimi mestnimi čebelarji v Sloveniji. Naš med je visoke kakovosti s certifikatom Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo,« so poudarili v Cankarjevem domu.