Na steno in pod strop

Športne rekvizite in druge manjše reči pospravimo v vreče in obesimo na steno ali pod strop. FOTO: Nyc Stock Photos/Getty Images

Izdelamo vodila, na katera pritrdimo plastične škatle, v katere lahko spravimo vse mogoče. FOTO: Instagram

Preden reči pospravimo nazaj, temeljito očistimo tla, pobrišemo prah in po potrebi prebarvamo stene.

Za začetek vse reči odnesemo na prosto ter razporedimo v tri kupe: kaj obdržati, kaj zavreči in glede česa še nismo prepričani.

Garaže, ute in delavnice se rade spremenijo v skladišča, če ne že kar smetišča. Tja odlagamo reči, ki jih ne potrebujemo in v hiši ali stanovanju zanje ni prostora, kljub temu pa jih še nismo pripravljeni zavreči. Tam je tudi prostor za razna popravila, hrambo orodja, igrač, različnih tipov prevoznih sredstev, športnih rekvizitov, in preden se zavemo, nimamo več kam stopiti. Za ureditev je potrebne veliko volje, a če za pomoč poprosimo prijatelje ali družinske člane ter se držimo nekaj preprostih napotkov, bodo tudi ti prostori pospravljeni, kot bi mignil.Za začetek je treba vse odnesti na prosto. Tako bomo dobili boljši pregled nad rečmi in jih lažje sortirali. Naredimo tri kupe: enega za predmete, ki jih nameravamo nedvomno obdržati, drugega za tiste, za katere nismo prepričani, ali bi jih obdržali ali ne, in tretjega za vso kramo, ki mora nujno proč. Na slednjega spadajo tudi povsem ohranjene stvari, ki jih nismo uporabljali že leta in jih najbrž tudi nikdar več ne bomo. A teh ne zavržemo, temveč podarimo znancem ali dobrodelnim organizacijam. Tako bomo razveselili ne le sebe, ampak še nekoga drugega.Medtem ko je vse iz garaže, ute ali delavnice na prostem, temeljito očistimo in zdrgnemo tla, obrišemo prah s pohištva in polic ter po potrebi prebarvamo stene. Nato prostor razdelimo na dele glede na namen. Določimo, kje bo delovni kotiček, kje bodo shranjene osebne reči, kje športni rekviziti, kolesa, skiroji in podobno.Da bi prihranili čim več prostora, je dobro čim več stvari umakniti s tal. Manjše, kot so vijaki, matice, žeblji in podobno, razporedimo v steklene kozarce za vlaganje, katerih pokrove z močnim lepilom prilepimo na spodnji del police ali mize. Na steno pritrdimo leseno ploščo in vanjo zabijemo žeblje, ki bodo držali orodje. Na steni je lahko prostor tudi za kolesa, skiroje, teniške loparje, smuči.Pod strop obesimo mrežo ali večjo vrečo in vanjo spravimo žoge, razne okraske in druge reči, za katere v hiši ni prostora, pa razporedimo v plastične zabojnike in jih prav tako obesimo pod strop. Pri tem pazimo, da imajo škatle nekoliko širši zgornji rob, saj bodo z njim drsele po nosilih. Za te potrebujemo po dve letvi s kvadratnim prerezom ter dve ploščati. Najprej kvadratni pritrdimo vsako na eno ploščato, in sicer čim bolj na sredino, da dobimo nekaj podobnega črki T.Obe nato pritrdimo na strop, pri tem pa pazimo, da bosta dovolj narazen, da bo zabojnik gladko drsel med njima. Na dno zabojnika napišemo, kaj smo vanj spravili, in ga obesimo med deski. Na koncu se lotimo še kupa, na katerega smo zložili reči, za katere nismo bili prepričani, ali bi jih obdržali ali ne. Še enkrat vse pregledamo, le da se zdaj odločimo, kaj obdržati in kaj zavreči. Postopek ponavljamo, dokler kupa »mogoče« ni več.