Na steno grozd, zamaške v vrč

Martinovo je tradicionalno praznik vina, zato v primeru, da bomo gostili Martinovo slavje, tudi mizo in prostor popestrimo s tovrstnimi dodatki. V kot jedilnice denimo obesimo ogromen grozd, ki ga izdelamo iz balonov modre ali rumenkaste barve, te povežemo v skupek, iz papirja izrežemo še večji list, ki ga poslikamo, da bo čim bolj podoben listu vinske trte, ali več listov, nato pa vse skupaj obesimo pod strop.

Iz jute naredimo tekač, pogrinjek, jo narežemo na trakove in s pentljami okrasimo kozarce ... FOTO: Daniela Baumann/getty Images/istockphoto

Manjše grozde, ki jih vključimo v namizno dekoracijo, izdelamo iz svilenega ali krep papirja, ki ga zmečkamo v kroglice poljubne velikosti, te pa nato zlepimo v grozd. Tudi v tem primeru dodamo še kakšen list, grozde pa nato razporedimo na večji pladenj ali vsakemu gostu po enega položimo na krožnik. Bolj ustvarjalni lahko barvni prt poslikajo z grozdi, listi ali drugimi jesenskimi motivi. Poleg prta potrebujemo le še tanek čopič in nekaj belila, s katerim bomo slikali. Kjer se bo čopič dotaknil tkanine, se bo ta namreč razbarvala.

Grozd iz balonov FOTO: Instagram

Če imamo doma več plutovinastih zamaškov, z njimi napolnimo nekaj kozarcev, večji steklen vrč ali karafo. Iz plutovinastih zamaškov, ki jih z ostrim nožkom po dolgem prepolovimo, nato pa z ravnim delom prilepimo na podlago, izdelamo pogrinjke ali pa jih nalepimo na osnovo za venec ter obesimo na steno ali postavimo na sredino mize. Takšen plutovinast venec je univerzalen, saj ga uporabimo namesto osnove za vse mogoče priložnosti, le dodatke menjavamo. Okrog božiča nanj denimo pritrdimo smrekovo vejico, kakšno pentljo ali drug okras, za veliko noč pa jih zamenjamo s cvetjem iz blaga, pisanimi trakovi in podobnim.

K jesenskim pogrinjkom se lepo poda tudi juta.

Ker je bil nekoč praznik, ki ga danes poznamo kot martinovo, praznik jeseni in pridelka, lahko dekoracijo izdelamo tudi v tem slogu. Vključimo različne okrasne buče, koruzne storže, rumene in rdeče liste, kostanj, jabolka, hruške in druge pridelke. Vedno so aktualni tudi storži, ki jih lahko po mili volji barvamo, da se skladajo z drugimi elementi. Če se po omari valja kakšen star prt, zaznamovan z madeži, ki jih nikakor ne moremo očistiti, je zdaj odlična priložnost, da ga pobarvamo. Ker bodo pogrinjki blesteli v toplih jesenskih barvah, izberemo katero od njih, torej rumeno, oranžno, rdečo, lahko tudi rjavo.

Slednja se bo še posebno dobro odrezala, če je treba na prtu skriti temnejši madež. Barvo za tekstil lahko kupimo v vseh trgovinah s pripomočki za ustvarjanje, da bo delo lažje, izberemo tisto za barvanje v pralnem stroju, koliko je bomo potrebovali, je odvisno od teže tekstila in tega, kako močno barvo želimo. Preden se lotimo dela, velja omeniti, da bo rezultat v glavnem odvisen od vrste tkanine. Bombažna, lanena in viskozna vlakna se bodo najlepše obarvala, volna, svila, poliester, akril in najlon pa sploh ne.

Če se po omari valja kakšen star prt, zaznamovan z madeži, ki jih nikakor ne moremo očistiti, je zdaj odlična priložnost, da ga pobarvamo.

K jesenskim pogrinjkom se lepo poda tudi juta. Iz nje sešijemo denimo tekač, pogrinjke ali vrečko, v katero zložimo pribor. Juto lahko narežemo na trakove, te pa zavežemo okrog vaze, svečnika ali prtička, zmečkamo jo na dno karafe, nanjo pa nato nasujemo denimo plutovinaste zamaške.