Na sprehodu z mojstrom

Nedavno so na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine vpisali opus arhitekta Jožeta Plečnika, in sicer izbor obsega sedem sestavnih delov: vodno os mesta (nabrežja Ljubljanice z mostovi od Trnovskega pristana do Zapornic) in Trnovski most, kopensko os (Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda), ureditev arheološkega parka (Rimski zid), kompleks mesta mrtvih (Plečnikove Žale – vrt vseh svetih) ter cerkvi v ruralnem (sv. Mihaela v Črni vasi) in delavskem predmestju (sv. Frančiška Asiškega v Šiški).

Arhitektova hiša v Trnovem Foto: Primož Hieng

In kako poteka novo ljubljansko doživetje, ki so ga v javnem zavodu Turizem Ljubljana poimenovali Mojster Plečnik? Vodnik manjšo skupino udeležencev peš popelje po poti, ki jo je arhitekt postopoma preoblikoval po vrnitvi z Dunaja, saj se mu ni zdela dovolj privlačna za dnevne sprehode.

Obiskovalci se podajo na arhitektov sprehod od središča mesta do njegovega doma in ob tem spoznavajo njegov opus – od najbolj znanih arhitekturnih rešitev, kot so Tromostovje, tržnice, Narodna in univerzitetna knjižnica, pa do manj znanih prostorov, kot so Gimnazija Jožeta Plečnika, Šance na grajskem griču, Kiosk in Peklensko dvorišče. Zavijejo tudi v skrite in manj znane prostore ter pot zaokrožijo z vožnjo po Ljubljanici, obiskom Plečnikove hiše in doživetjem piknika na njenem vrtu (v zimskem času pa v hiši).

Za to vodenje posebej izučeni vodniki udeležence tudi aktivno vključujejo, denimo skupaj spijejo kavo in se preizkusijo na Plečnikovi učni uri v Plečnikovem kabinetu. Poseben del doživetja je tudi VR-izkušnja v Plečnikovi hiši, kjer se virtualno podajo v prostore, kot sta Velika čitalnica in stopnišče Narodne in univerzitetne knjižnice, ki so sicer za večino nedostopni.

Plečnikova dela so bila nedavno umeščena na Unescov seznam svetovne dediščine.

Ustvarjalci menijo, da je vodenje najbolj privlačno za kulturne in t. i. Unesco obiskovalce, a tudi za mlajšo generacijo, ki iščejo inovativno in doživljajsko ponudbo. Vodenje je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku vsak četrtek ob 13. uri z začetkom izpred TIC ali po naročilu, zadnje omogoča izvedbo tudi v drugih jezikih.