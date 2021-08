Na sejmu tudi starčki (FOTO)

Starodobniki so navduševali

Stanko Avguštin iz Kluba starodobnik Slovenske gorice pa je pripeljal kramerja pionier S. Izdelan je bil leta 1959 in ima 9 kW. Ta model so izdelovali od 1959 do 1962. Naredili pa so 871 traktorjev. Vgrajene so imeli Deutzeve enovaljne motorje in menjalnik s petimi prestavami.

Deutz D 40 L iz leta 1967 ima 28 kW. Izdelan je bil leta 1967. Njegov lastnik pa je Drago Abraham, predsednik Društva ljubiteljev starodobne tehnike Oldteimer Abraham. Tudi on ima doma celo zbirko starodobnih traktorjev, sicer pa tudi že vrsto let zelo zagnano vodi društvo z Goričkega.

Steyrji so zelo priljubljeni med ljubitelji starodobnih traktorjev. Ta je bil razstavljen pri podjetju Petrovič, d. o. o., ki izdeluje tudi kmetijske objekte.

Na svečanem odprtju je zažvižgala parna lokomobila Edward Humphries Ltd. iz leta 1886. Lokomobile so se pred traktorji uporabljale za pogon mlatilnic. Štajerci jim pravijo tudi danfar, kar izhaja iz nemškega Dampfer. V Sloveniji jih imamo le nekaj, tri v zasebnih zbirkah, ena pa je v Tehniškem muzeju Slovenije. Pred lokomobilo je na levi stran Franc Lasbaher, organizator razstave, na desni pa je Franc Belšak, lastnik lokomobile in tudi prekrasne zbirke traktorjev. Na njegovo pobudo je nastalo tudi društvo Traktorski veterani Stara Gora. FOTO: Ludvik Kramberger

V Gornji Radgoni je od 21. do 26. avgusta potekala že 59. Agra. Na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu ni sodelovala večina članov Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnike, zaradi česar je bila okrnjena ponudba sodobne kmetijske tehnike. Kot po navadi pa je bilo veliko strokovnih posvetov, predstavitev, delavnic itd.Svoje mesto pa so na sejmu dobila tudi starodobna vozila. Razstavo starodobnih avtomobilov in traktorjev je organiziral Klub starodobnik Slovenske gorice, ki ga vodi. Razstava starodobnih avtomobilov je bila posvečena znamki Citroën, saj je bila na sejmu letošnja država partnerica Francija. Ob ogledu se je na razstavnem prostoru Citroënovih starodobnih vozil ustavila tudi francoska veleposlanica in bila prav navdušena nad njimi.Predsednik republikesi je ob svojem obhodu sejma ogledal tudi razstavo starodobnih traktorjev, ki so jih pripeljali člani iz treh društev, in sicer iz Kluba starodobnik Slovenske gorice, iz društva Traktorski veterani Stara Gora in iz Društva ljubiteljev starodobne tehnike Oldteimer Abraham. Ta tri društva so sicer v dveh različnih zvezah društev starodobnih vozi (SVS in SVAMZ), na sejmu pa je bilo prav lepo gledati njihovo sodelovanje.