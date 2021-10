Na rdečem klobuku bele pike

Rdeča mušnica se običajno pojavlja na istem mestu več let. Skupno ime mušnica se sklicuje na tradicijo uporabe te gobe kot insekticida. V nekaterih državah so klobuke rdeče mušnice zdrobili, položili v krožnik z mlekom in s tem privabljali muhe. Te so pile mleko z vsebnostjo ibotenske kisline, ki jih ne le privablja, ampak tudi zastruplja. Postale so dremave, nato so obstale in odmrle. Pri nas to metodo nekateri uporabljajo tudi proti polžem na vrtu. Meni ni uspelo. Pridevnik muscaria pa prihaja iz latinske besede musca, kar pomeni muha.

Rdeče mušnice so izredno lepe in prav razveselim se lepih primerkov. V risankah v njih stanujejo smrkci. Prvi jo je leta 1753 objavil Carl Linnaeus in jo imenoval Agaricus muscarius. Christian Hendrik Persoon jo je leta 1783 prenesel v rod Amanita. Gordon Wasson, ameriški etnomikolog, je v knjigi Soma, božanska goba nesmrtnosti leta 1968 z dokazi predstavil argument, da sveta pijača, znana pred približno 400 leti kot soma in ki so jo arijski vrači (Arijci so bili ljudje iz srednje Azije) uporabljali v verskih obredih, dejansko ni bila iz rastline, temveč iz sokov, stisnjenih iz rdeče mušnice. Vendar ni mogel dokazati ekstatičnih učinkov, ki so jih pripisovali sveti rastlini.

Mlade rdeče mušnice FOTOGRAFIJE: Ana Ivanovič

Klobuk ima premer tudi do 20 cm, najprej je polkrožen, mesnat, nato se razširi in v starosti malo zaviha navzgor. Površina je krasne rdeče barve, gladka, na njej pa so bele pike, ki jih pogosto dež popolnoma spere. Trosovnica v obliki lističev je bela do rahlo rumena, lističi so široki in gosti, z vmesnimi manjšimi in se ne dotikajo beta. Ta je do 25 cm visok in do tri cm debel, valjast, proti dnišču širši in rahlo gomoljast. V dnišču ga obdaja razcefran ostanek ovojnice. Na betu je belo in široko zastiralce, ki v starosti malo porumeni. Bet je mlad poln, star postane votel.

Meso je belo, pod kožico klobuka rahlo rumenkasto. Goba nima posebnega vonja in okusa. Raste v vseh vrstah gozdov, od poletja skoraj do zmrzali. Je zelo pogosta in strupena, povzroča panterinski sindrom, to je zastrupitev živčnega sistema, in sicer s kratko inkubacijsko dobo.

Zame je, kot rečeno, rdeča mušnica ena najlepših gob, z veseljem jo gledam, obožuje jo tudi moj fotoaparat, in tako naj bi se obnašali tudi vsi, ki nabirajo gobe. Zato apeliram na vse gobarje, ne brcajte tako lepih primerkov, kot so rdeče mušnice, saj to ni naravovarstveno, etično in ljudje s tem kažejo svojo nekulturo. Včasih me boli srce, ko gledam toliko pobrcanih, potolčenih, pohojenih gob. Goba, čeprav strupena, vam ne bo škodila, zato jo pustite v naravi kot okras!