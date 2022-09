Na motorju BMW K1600 GT: kralj potovanj

Tokratni testni motocikel je bil predstavnik (skoraj) popolnega potovalnega luksuza na dveh kolesih, kralj svojega razreda. Če je ta naziv nekoč pripadal hondi gold wing, zdaj ne več. Razlogov za to je več, videz je samo eden od njih: BMW K1600 GT enostavno lepi poglede nase, tudi tistih mimoidočih, ki niso motoristi.

Oblikovna pomladitev

Predstavili so ga zdaj že davnega leta 2011 in takoj je vnesel nemir v razred. Ima zelo izrazito podobo od spredaj, skladno s hišnimi linijami. Letošnja pomladitev mu je dodala nov žaromet, ki se samostojno nastavlja glede na obtežitev in druge potovalne parametre motocikla. Ob oklepu ima dodatne luči, ki so namenjene osvetljevanju ovinkov na podeželskih cestah. Vetrobran je opremljen z električnim dvigom, poljubno ga nastavljamo glede na želeno stopnjo zaščite pred vetrom ali padavinami. Instrumentalna plošča v TFT-tehniki je ogromna (10,25-palčna) in (že kar preveč) informativna. Stikala in ogledala so odlično postavljena, zelo kakovostna, osvetljena.

BMW K1600 GT Zastopnik: BMW Vertriebs

Cena: od 27.250 evrov

Bočna linija je idealno športna, skupaj s kovčki tvori popolno simbiozo motocikla. Kovčka sta asimetrična, opremljena s centralnim in daljinskim zaklepanjem, v vsakega pospravimo klasično čelado. Zadnji del privlači z izpuhom, ki ob vsaki strani kaže po tri izpušne luknje, da je takoj jasno, da gre za šestvaljni pogonski stroj. Sedež je naravnost odličen (višina 810 mm), udoben, zelo dolge poti so v užitek tako za voznika kot sopotnika. Zasluga gre tudi izjemnemu vzmetenju, ki je samonastavljivo in se v hipu odzove na vozno podlago in obremenitve motorja.

Stikala in ogledala so odlično postavljena, zelo kakovostna, osvetljena. FOTO: Jan Jolič Lieven

Uživaška vožnja

Motor je izreden primerek inženirskega znanja. Oglasi se s športnim, rezkim zvokom. Takoj je pripravljen za vse izzive in nima nobenih težav s premikanjem 334 kilogramov težkega motocikla. Izjemen navor (180 Nm pri 5250 obratih na minuto), ki ga je kar 70 odstotkov na voljo pri pičlih 1500 obratih, motor z lahkoto izstreli do največjih hitrosti, ki so daleč nad mejo dovoljenega. Vožnja je čisti užitek tako po mestu kot okolici ali na avtocesti. Nekaj težav je edino pri počasni vožnji ali na zelo zaviti ozki cesti, kjer se pokaže teža motocikla in je potrebno več spretnosti in izkušenj. V kočljivih situacijah še kako prav pride sistem za vzvratno vožnjo. Poraba se je gibala okrog 6,5 litra na sto kilometrov.

Zavore so, kakor se za tak motocikel spodobi, zelo dobre in z lahkoto krotijo vse hitrosti. Opreme je veliko, že serijsko je zajeta tista najbolj pomembna (prilagodljivi žarometi, dinamični nadzor vzmetenja, ABS pro, nadzor speljevanja v klanec, ozvočenje z radiem ter predpripravo za navigacijo, nadzor tlaka v pnevmatikah ...), dodatne opreme pa je še za cel katalog.