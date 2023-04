Na mladih svet stoji: Mark Škulj je prvi obraz talentirane generacije avtomobilskih športnikov

V slovenskem avtomobilskem športu je začela pobudo že lani prevzemati zelo nadarjena generacija voznikov, mnogi so bili v preteklosti že tekmeci v kartingu. Povprečna starost osmih najvidnejših je bila komaj 19 let, toda talent je šele prvi pogoj za uspeh v dirkaškem športu – poleg nujnega trdega dela in odrekanja so nepogrešljiva predvsem izjemno visoka sredstva. Kdor želi najeti vrhunski dirkalnik za slovensko prvenstvo, bo moral plačati vsaj okoli 130.000 evrov, za tistega šibkejšega z dvokolesnim pogonom pa okoli 50 tisočakov za celo sezono. Odločen začetek Najodločneje je novo sezono za...