Na kaj morate biti pozorni, če obožujete bučke

Klasična gospodinjska vzgoja ima prenekatero prednost. Tudi sami posnemate babico ali mamo, ki je konec olupljene kumare odrezala in pokusila, ali ni morda grenka, preden jo je naribala za solato? Grenki deli namreč ne sodijo na krožnik, saj vsebujejo kukurbitacin, ki lahko povzroči prebavne težave.O »nevarnosti« zastrupitve s to spojino najpogosteje zasledimo prispevke poleti, saj je to čas zorenja kumar, bučk in buč, ki so sorodnice iz botanične družine bučevk, je pa tudi čas »kislih kumaric«, ko se nekatere teme malce napihnejo.