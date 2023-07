Na izlet v očarljivo Suha krajina

Pokrajina ob zgornjem toku reke Krke, ki se ponaša z izjemno lepo naravo, je veljala za slepo pego na turističnem zemljevidu. Upravljanje turizma v destinaciji, kjer je v ospredju kmetijstvo, je dolga leta slonelo na prostovoljstvu turističnih društev, brez jasnega upravljanja in vizije. Temu primerno so bili produkti nepovezani, doživetja razpršena.

Na terenu se je čutil manko licenciranih turističnih vodnikov, prav tako ni bilo jasno, kaj vse ta prostor ponuja in kakšne goste nagovarja. Zato so pričakovanja pred ustanovitvijo novega javnega zavoda za turizem visoka. Ta sicer tranzitni konec Slovenije, skozi katerega poti navadno vodijo proti Beli krajini in naprej v hrvaški Kvarner, bi lahko s svojo ponudbo in premišljeno promocijo iztržil več gostov. Če bodo upravljavci le izpregli iz svoje domačijskosti in dovolj ambiciozno verjeli v turizem kot donosno gospodarsko panogo in si ob tem jasno postavili svojo turistično hrbtenico ter ključna doživetja, ki bodo temelj njihove turistične ponudbe.

Dolina Krke je očarljiva. FOTO: Primož Hieng

Rojstni kraj igralke

Do zdaj so upravljavci v novi destinaciji popisali turistične ponudnike, jih povezali v integrirane produkte, naredili turistični zemljevid, ustvarjajo pa tudi prve promocijske materiale za turističnoinformacijski center (TIC) in turistične agencije. Del ponudbe na gradu Žužemberk je tudi digitaliziran z avdioaplikacijo z virtualnim vodnikom in igro pobega, ki se odvija na kar sedmih grajskih lokacijah in prikazuje družbeno klimo iz leta 1639, ko je bil v Žužemberku živ mit o čarovništvu.

In še nekaj premalo znanih zanimivosti tega prostora, ki jih turistični delavci preveč sramežljivo izpostavljajo. V cerkvici sv. Miklavža je nekaj časa služboval Primož Trubar. V središču Žužemberka, na številki Breg 21, najdete tudi hišo, kjer se je leta 1897 rodila Rozalija Sršen, z umetniškim imenom Zalla Zarana, manj znana pionirka slovenske filmske umetnosti, ki je bila tudi prva slovenska hollywoodska igralka. Med drugim je nastopala z nekaterimi največjimi zvezdami nemega filma, kot so bili Lon Chaney, Lewis Stone in Laura La Plante.

Rojstna hiša Rozalije Sršen v Žužemberku, ki je v svetu filma postala Zalla Zarana. FOTO: Primož Hieng

Uspešen doživljajski park

Del uspeha turizma na tem koncu, predvsem njegovemu hitrejšemu razvoju, pa je zagotovo pripisati tudi projektom, izvedenim v okviru Lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki prek partnerstva občine-zasebniki spodbujajo celovit razvoj in so pogosto gonilo napredka tudi v številnih drugih malih krajih po Sloveniji.

Uspeh turizma na tem koncu gre pripisati tudi projektom, izvedenim v okviru Lokalnih akcijskih skupin.

LAS delujejo po principu »od spodaj navzgor«, saj pobuda za konkretne projekte pride iz lokalnega prebivalstva. Tak primer je izjemno uspešen Doživljajski park Cukarca s kolesarskimi potmi, dvema plezalnima stenama in Gozdno doživljajsko učno potjo. Vse našteto je kot pobuda nastalo iz lokalne skupnosti in bilo spodbujeno v okviru institucije LAS Stik, ki deluje na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica in Trebnje. Park je primer dobre prakse, kako uspešno upravljati zasebno zemljišče in imeti zgledno urejen odnos z lastnikom.

Tovrstni programi pomembno sooblikujejo ne samo turizem, ampak dvigujejo kakovost življenja na podeželju ter ga povezujejo z urbanimi središči. Pogosto odpirajo nova delovna mesta, spodbujajo razvoj inovativnih produktov in nadgrajujejo osnovno turistično ponudbo območja – to pa je ključno za razvoj butičnega turizma v lokalnem okolju.