Na grobovih zažarijo jesenske barve

Ne samo en teden, ukrepe bodo podaljšali? Tako pravi Bojana Beović

»Tak potek je neizogiben, če poznamo, kako se bolezen širi.« To so besede infektologinje in vodje vladne strokovne skupine Bojane Beović na najnovejše koronaštevilke, poroča radio RTV Slovenija. V Sloveniji smo po danes objavljenih podatkih v petek dosegli rekordno število okuženih (ob rekordnem številu opravljenih testov) in rekordno število smrti