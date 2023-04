Na gradu v Ljubljani v soboto lov na pirhe, s sabo prinesite košarico

Friderik, podgana z Ljubljanskega gradu, obožuje hrano, hrana pa pride skupaj s prazniki. Morda je ravno to glavni razlog za njegovo veselje, saj grajska kuharica skuha šunko in jajca, speče kruh, po gradu pa se vije vonj po sveže pečeni potici. Poleg tega je vse mirno in tiho. Mirni prazniki Frideriku ne dišijo, to je čisto preveč dolgočasno in ne po njegovem okusu, zato se je odločil, da otrokom priredi lov na velikonočne pirhe. Če bo zadovoljen s številom nabranih pirhov, obljublja presenečenje. V svojo družbo je povabil popotnika Žigo, s katerim si prav rada izmenjujta zgodbe, in zagotovo se najde tudi kakšna, ki vam bo všeč.

Na Ljubljanskem gradu bodo v soboto, 8. aprila, ob 10.30 pripravili lov na pirhe. Dogodek je namenjen otrokom od 5. leta. »Lov na pirhe bomo začeli skupaj, ko se vsi zberemo na mostu pred glavnim vhodom. Dogodek se izvaja v spremstvu staršev ali skrbnikov,« so sporočili z Ljubljanskega gradu. Zaželeno je, da s seboj prinesete košarico. Vstopnica vključuje lutkovno-pripovedovalsko predstavo, ki bo izvedena po končanem iskanju pirhov. Čas trajanja: od 75 do 90 minut.