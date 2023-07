Na festivalu z Eltonom

Iluzionist in mentalist ter slovenski ambasador čarodejstva v tujini Sam Sebastian se je te dni vrnil s prestižnega festivala Glastonbury v Angliji, največjega festivala uprizoritvenih umetnosti na svetu, na katerem je nastopil že petič. Festival je po navadi razprodan v manj kot uri, ima več kot 100 prizorišč, v treh dnevih ga obišče okoli 250.000 ljudi, na njem pa nastopajo velike glasbene zvezde, letos so bili to Elton John, Arctic Monkeys, Lana Del Rey, v cirkuški četrti pa tudi naš Sam Sebastian s kar šestimi predstavami na dan. »Gre za festival takšnih razsežnosti in dimenzij, da sem res počaščen, saj ni enostavno postati del te zgodbe, kaj šele da te vedno znova vabijo. Športniki okoli vratu dobijo medaljo, sam pa se počutim enako, ko dobim povabilo od njih. Festival je bil bomba, zame najboljši doslej, vreme je bilo lepo, vzdušje pa odlično. Čez dan sem mimoidočim čaral od blizu, zvečer pa sem imel nastope v Late Night Cabareju. Najboljši komentar, kar sem jih dobil, je bil: You're God! (ti si Bog, op. p.),« je upravičeno ponosen Sam Sebastian, ki poletje nadaljuje z nastopi po festivalih, tako za najmlajšo kot tudi starejšo publiko.

V aktualni avtorski družinski predstavi Super talenti se prvič pojavi tudi kot ventrilokvist, govorec iz trebuha. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Nastopati za otroke ni preprosto

»Otroci so najboljša publika, predvsem zato, ker so odlični kritiki, iskreni in neposredni, a nastopati zanje ni preprosto. Marsikdo, govorim za svojo panogo, jih podcenjuje, v smislu, da je za njih vse dobro, saj so še otroci. Ni dovolj, če v trgovini s čarovniškimi triki kupiš nekaj pripomočkov, zato še nisi čarodej. A žal se dogaja tudi to in od tod prihaja mnogo stereotipov. Nekateri čarodeji se sploh ne zavedajo odgovornosti, ki jo imajo, ko nastopajo pred otroki, in dejstva, da imajo širše poslanstvo, saj se mi zdi izjemno pomembno, kako bodo otroci doživeli čarodeja, ko prvič v življenju prisostvujejo čarovniški predstavi. Ti otroci bodo nekoč odrasli, zato vedno poskrbim za njim primeren nivo, ki je zabaven in interaktiven,« pravi umetnik, ki se s čarodejstvom ukvarja že več kot 20 let.

V Angliji je srečal Billy Kidd, svetovno znano žensko čarodejko in staro znanko festivalov.