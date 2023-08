Na etnološki prireditvi to soboto bo mogoče klepetati s čisto pravimi pastirji

Etnološka sekcija Turističnega društva Tuhinjska dolina je v minulih letih izpeljala že več tematsko obarvanih dogodkov iz preteklosti podeželja. Ta konec tedna bo pripravila zanimivo etnološko prireditev z naslovom Mleka polna skleda. Dogodek bo obiskovalce popeljal v čas, ko so pastirji, večinoma domači otroci, pospremili krave na pašo.

V soboto, 26. avgusta 2023, se bo prireditev začela ob 10. uri z delavnicami, ki bodo trajale do 13. ure in na katerih se bodo obiskovalci lahko naučili priprave različnih namazov. Sodelovale bodo tudi članice Rokodelske sekcije turističnega društva. V nedeljo, 27. avgusta, se bo ob 13. uri začela sejemska ponudba na stojnicah.

Spoznajte v živo, kako so nekoč domači pastirji gnali krave na pašo.

Razstavljeni bodo različni izdelki iz mleka in različni rokodelski izdelki. Izdelke, pridelane iz mleka, bodo obiskovalci imeli možnost tudi poskusiti. Ob 14. uri se bo začela osrednja prireditev; obiskovalci bodo lahko v živo spoznali, kako so domači pastirji v preteklosti gnali krave na paš, srečali se bodo s čisto pravimi pastirji in od njih slišali marsikatero zanimivo pastirsko prigodo, ki bo predstavljala dobrodošel spomin na minule čase. Prireditev, na kateri bo tudi srečelov, bodo sklenili ob 18. uri. Udeležba je brezplačna.