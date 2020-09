Na drugi strani Pece

Tekoče in še enkrat tekoče

Prečudovitih razgledov na Peci ne manjka. FOTO: Staš Ivanc

Norih skokov ni, a je proga kljub temu zelo razgibana. FOTO: Staš Ivanc

Občutek za flow

11,5 km je dolg flow country trail.

Le lučaj od slovenske meje na avstrijskem Koroškem leži bike park Petzen, kolesarski park Peca, ki je sila priljubljen tudi med slovenskimi ljubitelji gravitacijskega kolesarjenja. A zakaj bi hodili čez mejo na bicikel, bi se kdo vprašal. Če že ne zato, da potujemo, širimo obzorja in spoznavamo nove kraje in ljudi, pa vsaj zato, ker ima Petzen (pa še kateri avstrijski bike park) res fenomenalno flow progo, dolgo kar 11,5 kilometra. V naših krajih takšnega flowa, žal, še ni.Tekoče proge, kakor bi lahko prevedli angleški izraz flow trail, so točno to, kar pove njihovo ime: tekoče tehnično ne prezahtevne kolesarske proge z utrjeno podlago, s številnimi bandami (zavoji na klančku) ter krajšimi in daljšimi skoki. Na tistem čisto pravem flowu ni ostrih skal, norih korenin in odsekanih robov, ki zahtevajo kar nekaj znanja in izkušenj. Se pa na njih kaj hitro doseže tudi visoke hitrosti, zato le previdno. Kakor je povedal, član avstrijsko-slovenske ekipe, ki skrbi za proge na Peci, na flow progi marsikdo preceni svoje sposobnosti in začne pretiravati. In ker so hitrosti velike, so tudi padci boleči. »Na enduro progah (EWS in Thriller) se vsako leto razbije en kolesar, na flowu pa so poškodbe vsakodnevne,« priznava Anej, ki še kako poudarja, da je treba v park priti z nekaj znanja, zdravo pametjo ter ustreznim kolesom, najbolje polnovzmetenim, in »bojno« opremo, ki poleg čelade (zelo toplo priporoča takšno zaprtega tipa) vsebuje ščitnike za roke in noge ter po možnosti za hrbet, prsi in ramena, da o rokavicah sploh ne govorimo.Gorska avtocestaFlow country trail v gorskokolesarskem parku Petzen je res izjemno izdelan pa tudi vzdrževan. Po Peci sem se vozil prejšnji konec tedna, pa je proga še vedno čvrsta kot na začetku sezone. Ekipa mladcev vsak dan kontrolira razmere na progi in vsak dan sproti opravlja vzdrževalna dela, hkrati pa poskrbi za kolesarje v težavah, pa naj gre za telesno poškodbo ali tehnično okvaro na kolesu. Peščena proga je trda kot avtocesta in brez šodra, bande so kot iz asfalta, table topi (skakalnice v obliki mize, ki jo lahko enostavno prevoziš ali pa poletiš) dovolj široki in brez nevarnih presenečenj. Kdor zna in si upa, lahko tukaj dosega res visoke hitrosti. Hkrati je proga primerna tudi za manj izkušene, ki se šele učijo tehnik vožnje po klancu navzdol.Poleg tekoče proge sta v bike parku Petzen še zahtevni (črni) enduro progi EWS in Thriller po veliko bolj razritem in skalnatem terenu, a gneče tam ni. Vsi gredo raje na odlični flow country trail; ni čudno, da gostje prihajajo iz vseh avstrijskih sosed. Kdor ima kondicijo, pa se lahko do zgornje postaje pripelje s kolesom. Letošnja sezona je kljub koroni precej dobra; lani so imeli približno 13.500 gostov.Bike park Petzen deluje 10 let, sedanjo podobo pa je dobil pred petimi leti, ko se je zamenjal lastnik in ko se je načrtovanja flow traila lotil eden najboljših evropskih oblikovalcev gorskokolesarskih prog(po njegovih načrtih so naredili številne proge po vsem svetu). »Povsod gradijo flowe. Ampak naš je drugačen. Diddie ima res občutek za flow. Od vrha do konca sta le dve malo bolj zaprti bandi, pa še to zato, ker je teren takšen. Vse drugo pa je razgibano in zanimivo,« pravi Anej Štrucl. V bližnji prihodnosti bi radi naredili še rdečo progo, ki bi po zahtevnosti spadala med modri flow in črni EWS.