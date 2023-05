Na dopust brez otrok: to so počitnice na stopnji višje

Končno si lahko to privoščimo. Prvič greva na dopust brez otrok! Da, klicaj! Sedemnajstletno obdobje je končano. Z ženo spet sama na počitnicah.

Nekateri srečneži imajo skrajšano sedemnajstletno obdobje, spet drugi precej podaljšano. Ampak, otroku stopi v glavo bližnja polnoletnost in nemogoče ga je vzeti s sabo, sploh pa ne tja, kjer smo bili že milijonkrat, kjer je bolj dolgčas, kot je dolgčas doma, kjer ni nobene možnosti za henganje, nočne partijade, brezdelje na orto, kjer niti signala ni za foun, kaj šele za srečo in veselje.

Torej že zdaj, spomladi, rezervirava dopust za sredino junija, ko so cene še predsezonske ali ko na plakatih v agencijah piše z veliko First minute.

Prva rešitev je, da se gre na otrokovo izbrano mesto. Nekam, kjer je henganje nuja. Najbolje na Ibizo ali Pag. Pozabimo. Sprijaznimo se, da so otroci prišli v leta, ko uživajo doma sami, v stanovanju, ki je idealno za partije, in končno ni ta starih doma. In to tri tedne.

Po juhuhu letih

Par, ki se prvič po juhuhu letih sooči z dejstvom, da bosta spet sama nekje, kjer koli, na počitnicah. Tesnobo lahko odplakne samo nova destinacija. Mogoče celo nov datum počitnic. Končno se ni nujno bosti s sodelavci, kdo bo šel na dopust ob koncu julija in kdo v začetku avgusta. Končno ni nujno biti na morju, ko je največja gužva in ko je najbolj vroče. In ko je najdražje.

Življenje se premakne na stopnjo višje. Zakonski par je pred novo preizkušnjo. Škoda je samo, da se je nemogoče spraviti v kopalke iz obdobja plavšanja, ko mulci še opcija niso bili, kaj šele želja. Tako vitka je bila v tistih rožnatih kopalkah. Tiste svoje imam lahko zdaj za robček. Ampak avto je pa še isti in še vedno dela klima. Toliko o napredku v sedemnajstih letih.

Resno razmišljanje nam pove, da so plusi in minusi dopusta brez otrok. Prvi in največji plus je, da ni nujno, da greva na morje. Da greva na morje julija in avgusta. Zakaj bi šla takrat, ko gre ves svet? Torej že zdaj, spomladi, rezervirava dopust za sredino junija, ko so cene še predsezonske ali ko na plakatih v agencijah piše z veliko First minute. To pomeni, da je dopust na prvo žogo precej cenejši, kot če tega napisa na plakatu ni. Enako je na spletu. In če greš na dopust pred sezono, ne smeš čakati na napis z veliko začetnico Last minute. Ker tak dopust bo prisiljen, lahko da bo cenejši, ampak lahko da je samo vaba za neodločne.

Ste že pozabili, kaj pomeni road trip? Potovanje z osebnim avtom kamor koli. Recimo v Litvo? Še noben prijatelj ni bil v Litvi, na Braču pa že vsi.

Ampak, opcija junijskega dopusta ni samo na morju. Kje pa, res da se junija že lahko vržemo v morje, v reke ali jezera pa še ne, obstajajo destinacije, kamor z otroki nismo šli, lahko pa greva zdaj sama. Da, potovanje z avtodomom za dve osebi, na primer. Ali pa kaj pomeni hotel z napisom All inclusive? Ste že pozabili, kaj pomeni road trip? Potovanje z osebnim avtom kamor koli. Recimo v Litvo? Še noben prijatelj ni bil v Litvi, na Braču pa že vsi. Še nihče od znanih ni bil v Estoniji, v Grčiji pa vsi. Ali veste, da je najvišji vrh Litve visok 294 metrov? Imenuje se Aukštojas. Si predstavljate, da se vrnete v družbo, in ko vas vprašajo, kje sta bila, odgovorita, da sta plezala na najvišji vrh Litve. No, najvišji vrh Estonije meri 318 metrov, imenuje pa se Suur Munamagi.