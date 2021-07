Na biljard in kolo kar pod vodo

Vas mika kolesarjenje pod vodo? Zakaj pa ne. FOTO: Deep Dive Dubai/jesper Kjoller Via Reuters

Če je v vašem potovalnem načrtu tudi potapljanje v novem bazenu, najvišjo stolpnico Burdž Kalifa obiščite pred potapljanjem ali 24 ur po potopu v najgloblji bazen.

185 evrov (in navzgor) bo treba odšteti za vstopnico.

Dubaj ne more iz svoje kože podiranja in zbiranja (arhitekturnih) rekordov. Metropoli Združenih arabskih emiratov ni bilo dovolj, da se lahko pobaha z najvišjo stolpnico, največjim, kar 75-nadstropnim hotelom in največjim nakupovalnim središčem na svetu, tem orjaškim turističnim magnetom je zdaj dodal še najgloblji bazen na svetu. S skoraj globokomorsko globino 60 metrov je tako s 15 metri naskoka ukradel rekord poljskemu bazenu Deepspot. Za zdaj se je v njegove globine mogoče potopiti le s povabilom, a že konec julija naj bi odprl vrata tudi širši javnosti.Na najgloblji točki se je mogoče potopiti kar 60 metrov globoko, najsi z jeklenko z zrakom najsi na dah. Velik je za štiri olimpijske bazene, v njem pa je 14 milijonov litrov vode, segrete na udobnih 30 stopinj Celzija, da zadostuje že tanka mokra obleka ali zgolj kopalke. To je bazen, ki je del nove dubajske atrakcije Deep Dive Dubai, v številkah. A kdor je menil, da so se njegovi ustvarjalci ustavili le pri običajnem bazenu, bi udaril mimo. Projekta, ki bo gotovo vabil in mamil vse ljubitelje potapljanja, so se lotili velikopotezno in v njem ustvarili pravo podvodno kraljestvo z umetno ustvarjenim potopljenim mestom.Z masko, plavutmi in jeklenko bodo njegovi gostje lahko raziskovali potopljena stanovanja in celo knjižnico, porušene zidove z grafiti, na bazenskem dnu bodo lahko igrali namizni nogomet ali biljard – le kdo se lahko pohvali s tekmo v barskem športu 60 metrov pod vodno gladino?! –, na poti do dna pa sta tudi dve suhi sobi z zrakom. Za piko na i, da bo to vodno doživetje požgečkalo skoraj vse naše čute, pa so vgradili še poseben svetlobni in zvočni sistem, ki na različnih predelih bazena in v posameznih podvodnih stanovanjih ustvarja različne atmosfere.Z bazenom so ubili dve muhi na en mah. Ni namreč le potapljaški bazen, ki bo vabil potapljače, ki bodo njegove skrivnosti raziskovali samostojno ali pod vodstvom vodiča, in kjer bo mogoče opravljati potapljaške tečaje, začetniške in nadaljevalne. Hkrati je tudi podvodni filmski studio, največji v regiji, s sobo za filmsko montažo v bližini.Bazen je prava paša za oči že od zunaj. Svoj dom je namreč našel v velikanski strukturi v obliki ostrige na 1500 m2, s čimer so se arhitekti poklonili njihovi kulturni dediščini potapljanja za biseri. Seveda pa so poskrbeli tudi za varnost, dobesedno v vsakem kotičku. Potapljače bo, da ne bo šlo kaj narobe, namreč motrilo kar 56 podvodnih kamer, ob bazenu pa imajo na razpolago tudi najbolj napredno hiperbarično komoro v regiji, ki lahko v primeru težav z dekompresijsko boleznijo pomaga kar 12 ljudem sočasno.Deep Dive Dubai ni le bazen. Taka označba mu dela krivico, je prepričan direktor. S potopljenim mestom so ga povzdignili na višjo raven, omogoča pa nekaj zabave tudi tistim, ki jim potapljanje ne diši. Znotraj kompleksa je namreč tudi restavracija z velikanskimi okni in televizijskimi zasloni, skozi katera in na katerih lahko opazujete svoje potapljaške prijatelje v akciji.