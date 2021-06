Na balkonu: toplo in žareče

Večina pozna dalije v rdeči izvedbi, a tudi oranžne so čudovite. FOTO: Karolina Telecki/Getty Images

Pri cvetličnih zasaditvah ni pomembno le, kakšno barvo izberemo, bolj kot smernice je namreč treba upoštevati lego.

Če lahko domačo džunglo popestrimo s kakšno eksotično in nenavadno rastlino, pa balkonske in vrtne zasaditve ostajajo bolj kot ne tradicionalne.

Cvetje popestri vsak dom, vrt, balkon in teraso, načini zasaditev pa se spreminjajo iz sezone v sezono. Nič hudega, če za svoja korita in gredice izberemo trajnice, ki bodo cvetele vsako leto, še vedno lahko tudi takšne zasaditve popestrimo s cvetom ali rastlino, ki je modna letošnje leto ali sezono. To poletje je dobra novica, da so enako kot lani najbolj zaželene tople barve, torej vsi odtenki rumenih, oranžnih in rdečih. Ti se odlično podajo k že obstoječim zelenim in okrasnim rastlinam in tistim, ki nas razveseljujejo z nežnimi belimi cvetovi.Pri zasaditvah v cvetlične lonce se lahko poigramo ne le z barvnimi kombinacijami, ampak tudi z različnimi višinami, ob ograjo ali steno dodamo kakšno plezalko, denimo črnooko suzano, ki cveti v aktualni rumeni barvi, ali pa lonec obesimo na ograjo oziroma pod strop balkona ali terase ter cvetju pustimo, da prosto pada. Če letos velja, da domačo sobno džunglo popestrimo s kakšno eksotično in nenavadno rastlino, pa balkonske in vrtne zasaditve ostajajo bolj kot ne tradicionalne, s surfinijami, pelargonijami in begonijami. Vse so na voljo v barvah letošnjega poletja, krasne rumene cvetove imajo tudi milijon zvončki, bidensi, gazanije, sanvitalije, suhe rože, kamelije, žametnice ...Gazanije so na voljo tudi v rdeči in oranžni izvedbi, bele in rdeče so lahko begonije, tudi dalije so na voljo v intenzivni rdeči ali oranžni, enako kamelije, rdeče pelargonije pa so tako že dolgo zaščitni znak slovenskih balkonov. A pri cvetličnih zasaditvah ni pomembno le, kakšno barvo izberemo, bolj kot smernice je namreč treba upoštevati lego, sicer v cvetočem okrasju ne bomo prav dolgo uživali. K sreči se za vsako lego najde kakšen cvet. Na soncu bodo denimo krasno uspevali bidensi, enoletnice, ki pa poleg veliko sončne svetlobe potrebujejo tudi veliko vode, enake razmere ustrezajo surfinijam.Na sončno lego posadimo tudi dalije, ki se bodo sicer bolje kot v cvetličnih lončkih počutile v gredici. Potrebujejo nekoliko več skrbi kot katera druga okrasna rastlina, priporočljivo jih je zalivati dvakrat na teden, spomladi pognojiti, redno je treba odstranjevati tudi suhe cvetove. Sonce imajo rade gazanije, žametnice in suhe rože, izjemno nezahtevne cvetlice, ki ne potrebujejo veliko vode. Kakršna koli lega bo prijala begonijam in pelargonijam, kamelije in sanvitalije pa imajo raje senco kot sonce.V visečih ali višjih stoječih cvetličnih koritih se bodo surfinije lepo izrazile ob padajočem bršljanu ali dihondri, ki ju pustimo, da rasteta čez rob korita ali posode. Begonije v podolgovatih balkonskih koritih posadimo samostojno, a s kombinacijo različnih barv ustvarimo učinek prelivanja, ki lahko sega tudi čez ves balkon. Začnemo z rumenimi cvetovi, tik obnje posadimo nekaj oranžnih sadik in zaključimo z rdečimi. Toplo mavrično gredico ustvarimo tudi z dalijami, saj je na voljo veliko odtenkov.Kar je najlepše pri okrasnih zasaditvah, je to, da se lahko po mili volji igramo s kombinacijami in ustvarimo povsem svoje, barve letošnjega poletja pa ponujajo res ogromno možnosti, da balkoni in terase zažarijo.