Mura nekoč ločevala, zdaj združuje

Vinar Danilo Steyer grozdju omogoča, da se rodi v vinu in v njem živi.

Prvo bučno olje v zgodovini je nastalo na Štajerskem v Framu leta 1750, oljarna Kocbek pa nadaljuje družinsko tradicijo od leta 1929.

Za isti čas pri nas dobite dosti boljšo storitev, dosti boljše počutje in dosti boljšo naravo.

Včasih smo potovali, da smo kaj videli! Danes potujemo, da okušamo! Združenje Gourmet over Mura je na turistični zemljevid Slovenije postavilo raznoliko in kakovostno ponudbo severovzhodne Slovenije. Prvovrstno doživetje Pomurja omogoča kar sedem ponudnikov: Šunkarna Kodila, gostilna Rajh, posestvo Marof, domačija Firbas, pivovarna Bevog, oljarna Kocbek in vinogradništvo Steyer. Lani pa se jim je pridružilo še 19 butičnih ponudnikov turističnih nastanitev, ki omogočajo še lažje odkrivanje zgodovine družinskih skrivnosti.Pobudnik neformalnega združevanjaje pred petimi leti spoznal, da en sam ponudnik iz Prekmurja v Sloveniji ne bo slišan in da se je treba povezati za skupne nastope na trgu. »Če greste iz Ljubljane do Pirana ali v Mursko Soboto, se bistveno lažje pripeljete do Murske Sobote, tudi bistveno prej kot v Piran, kjer ne morete nikjer parkirati, stojite v koloni, povrhu pa je polno turistov. Prav tako na Obali ali v drugih turističnih centrih oseben pristop ni tako pristen, kot je v Prekmurju. Za isti čas pri nas dobite dosti boljšo storitev, dosti boljše počutje in dosti boljšo naravo. Veliko ljudi tega še ne pozna, vendar se je s covidom-19 to precej spremenilo. Slovenci so spoznali, da Prekmurje sploh ni tako daleč,« pravi Janko, ki ponuja tudi ogled zorenja prekmurske šunke s pokušino njihovih specialitet.Gourmet over Mura je pravi popotnik za sladokusce, saj omogoča doživljanje Pomurja kot regijo petzvezdičnih doživetij. Že sama beseda gourmet, ki izvira iz francoščine, označuje sladokusca – tistega, ki rad dobro in izbrano jè. Na tem mestu je treba tudi poudariti, da sladokusca pogosto zamenjujejo za gurmana, ki pa dejansko označuje požeruha. Vsekakor najdete v Pomurju vrhunsko kulinariko, kar je lansko leto potrdil tudi Michelin, ki je gostilno Rajh v Bakovcih uvrstil med najboljše in ji podelil posebno priznanje Bib Gourmand za izredno kulinariko po dostopnih cenah.»V regiji imamo veliko neizkoriščenega potenciala za petzvezdični nemasovni turizem. V preteklem obdobju je bilo vse usmerjeno v promocijo regije kot termalne destinacije. Mi pa smo prepričani, da je zdaj pravi čas, da naše povezovanje še razširimo in enotno strateško pristopimo k promociji Pomurja kot kulinarične regije z butično nastanitvijo,« je ob tem povedalaiz gostilne Rajh. Da Pomurci delajo prav, so prepoznali tudi člani Društva turističnih novinarjev Slovenije in združenju podelili nagrado kristalni triglav 2020 za izjemne dosežke na področju turizma. »Združenje je od svojega nastanka pa do danes postalo blagovna znamka za odličnost. Ponudniki, povezani v združenje Gourmet over Mura, so dokazali, da je prav povezovanje edina prava pot, ki vodi do prepoznavnosti Pomurja kot kulinarične regije z butičnimi nastanitvami in do uspeha celotne regije v turizmu,« je ob podelitvi na domačiji Steyer povedal predsednik Društva TNS